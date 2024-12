“Frazioni per tutti!” fa il bis dopo il successo al via il progetto

L’ascolto nelle frazioni è, da sempre, uno dei principali obiettivi della Giunta Fabbri. Durante lo scorso mandato, è emersa dai cittadini la necessità di organizzare eventi culturali e di intrattenimento per chi vive nel forese. Da questa esigenza è nato il progetto “Frazioni per tutti!”, il format che punta a individuare le realtà associative che desiderano aderire a una rete di entità locali per organizzare eventi gratuiti tra la primavera e l’estate. Durante la prima edizione, le realtà associative erano riuscite a organizzare quarantacinque eventi in quindici frazioni, con progetti che spaziavano da concerti a spettacoli teatrali, da laboratori per bambini a visite guidate alla scoperta del territorio. Visti il grande successo e la partecipazione della scorsa edizione, l’Amministrazione ha dunque deciso di proseguire su questa strada. A settembre, è stato avviato l’iter per realizzare la seconda edizione di “Frazioni per tutti!” con un fondo potenziato da 80mila euro a 100mila da destinare ai progetti vincitori. Il Comune, attraverso l’Ufficio Sicurezza Urbana e il Centro di Mediazione Sociale, ha avviato un percorso partecipativo per supportare le realtà associative e di volontariato per progettare iniziative e creare sinergie tra i partecipanti. Questo processo di collaborazione rappresenta un'importante opportunità di dialogo, mirato a incoraggiare il protagonismo delle associazioni e favorire lo sviluppo sociale e culturale del territorio. «Abbiamo deciso di riprendere il percorso rivolto agli Enti del Terzo Settore per arrivare alla seconda edizione di “Frazioni per tutti” - ha dichiarato l’assessore alle Frazioni, Nicola Lodi - aumentando, tra l’altro, il contributo per chi deciderà di partecipare e risulterà vincitore del bando. Sono convinto che l’anno prossimo riusciremo a creare ancora più aggregazione e a portare cultura, arte e spettacolo nelle frazioni, grazie all’impegno delle associazioni che hanno dimostrato di sapersi mettere in gioco, creando progetti validi e coinvolgenti per tutti». I progetti nelle frazioni non finiscono qui. Sempre a settembre 2024, è nato "Ancora...con le frazioni!", un format che punta a proseguire sulla strada di “Con le frazioni”, il progetto di ascolto che ha visto la raccolta di oltre 2200 questionari e il coinvolgimento di migliaia di cittadini durante lo scorso Mandato. In “Ancora…con le Frazioni!” il focus dei nuovi incontri non è unicamente l'ascolto e la raccolta di segnalazioni dei questionari, ma anche la restituzione dei risultati degli scorsi anni con lo scopo di fornire risposte, aggiornamenti e approfondimenti sulle richieste presentate nel corso degli anni, in particolare sui temi legati alla manutenzione stradale, al decoro urbano, alla mobilità, alla sicurezza. Nei mesi finali del 2024, dunque, l’assessore Lodi, insieme ai tecnici comunali e agli agenti della Polizia Locale, ha incontrato i cittadini di San Martino, San Bartolomeo in Bosco, Codrea e Gaibanella. Nel 2025, il tour toccherà tutte le 51 frazioni del Comune, garantendo che ogni realtà possa interagire direttamente con l’Amministrazione e partecipare alla vita civica della propria comunità.