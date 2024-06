Gabetti Lab e Confabitare/Confamministrare insieme: il Road Show è partito da Bologna

Si è tenuta a Bologna, presso il Royal Hotel Carlton, la presentazione dell’accordo di collaborazione tra Gabetti Lab e Confabitare/Confamministrare che ha inaugurato un percorso di incontri in tutta Italia chiamato Road Show. L'incontro, presieduto da Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare e Alessandro De Biasio, amministratore delegato di Gabetti Lab, ha visto la partecipazione di numerosi amministratori di condominio affiliati a Confamministrare e proprietari immobiliari di Confabitare. Durante l'evento, è stata posta particolare attenzione alla valorizzazione del ruolo dell'amministratore di condominio, discutendo strategie per migliorare il suo lavoro e l'impatto positivo che esso ha sulla vita dei condòmini, con l’obiettivo di fornire maggiori strumenti agli amministratori di condominio e, al contempo, dare loro una voce più forte a livello politico, poiché si tratta di una categoria spesso trascurata nelle discussioni legislative. Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, ha sottolineato l'importanza dell'accordo con queste parole: «Questo accordo è di fondamentale importanza perché unisce le nostre forze per rappresentare al meglio le esigenze degli amministratori di condominio e dei proprietari immobiliari. Lavoreremo insieme per portare le nostre richieste ai legislatori e alle istituzioni, affinché possano comprendere e agire in favore della nostra categoria. Il nostro obiettivo è creare sinergie che ci permettano di incidere realmente sulle decisioni che influenzano la nostra professione e la vita dei proprietari immobiliari». Alessandro De Biasio, amministratore delegato di Gabetti Lab, ha evidenziato l'importanza di questa sinergia dichiarando: «Siamo entusiasti di iniziare questo road show nazionale qui a Bologna, insieme a Confabitare e Confamministrare. Gabetti Lab, che segue da vicino le questioni degli amministratori condominiali e gli interventi legati al condominio, è pronta a mettere in campo tutta la propria esperienza per fare la differenza. Ci siamo sempre focalizzati sullo sviluppo di servizi avanzati nel campo della sostenibilità tramite le reti, operiamo su due fronti principali: gli edifici e le persone. Sul fronte degli edifici, ci concentriamo sulla riqualificazione dei condomini, delle RSA e sulla creazione di comunità energetiche condominiali in collaborazione con Edison. Un nuovo servizio, il GH24, offre riparazioni urgenti condominiali e manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre il progetto Smart Building porta innovazione nelle abitazioni con tecnologie per il monitoraggio dei consumi energetici. Per quanto riguarda le persone, Gabetti Lab propone il welfare condominiale, un progetto diffuso che cerca di generare valore e ridistribuirlo a chi ne ha più bisogno. Gabetti Lab si impegna a fornire strumenti pratici e aggiornamenti legislativi in tempo reale, garantendo che gli amministratori possano operare con la massima efficienza e conformità alle leggi vigenti». Eleonora Carboni Ufficio Stampa Confabitare