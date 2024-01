Gabry Seth, senti che musica: "La console è la mia cattedra"

di Debora Grossi

C’è chi lo conosce come Gabriele Ronchini e chi come Gabry Seth. Ha 20 anni e una doppia identità che è felice di non tenere nascosta. Si divide tra le lezioni all’Università di Scienze Motorie e la console, insegna musica e suona davanti a centinaia di persone. Gabry Seth è un dj, produttore e direttore musicale italiano. Arriva da Riccione la nuova promessa della musica elettronica. Lo scorso novembre è stato selezionato tra i migliori artisti del panorama europeo, arrivando come finalista alla quindicesima edizione del Tour Music Fest, un concorso di produttori e deejay, mentre la notte dello scorso 30 e 31 dicembre ha animato il Capodanno riccionese insieme ai grandi Deejay storici della nostra città.

Come si è trasformato in Gabry Seth?

"Ho iniziato a studiare pianoforte jazz al Giocamusica all’età di 6 anni insieme a Nafta (Saverio Gallucci). A 12-13 anni poi mi sono avvicinato alla musica elettronica con i primi Tomorrowland, gli album di Skrillex e da lì ho iniziato un corso di produzione musicale. Da questi primi stimoli sono poi arrivato alle mie produzioni. Una volta finito il corso però sono rimasto per confrontarmi e crescere insieme al mio insegnante, Alberto Melloni".

Però è rimasto al Giocamusica…

"Sì, ora insegno produzione musicale digitale".

I suoi riferimenti musicali sono rimasti uguali o sono cambiati?

"È difficile chiamarli riferimenti musicali perché anche se li ascolto non mi avvicino a loro. Avicii, Duft Punk, Martin Garrix, Skrillex. Sono rimasto attaccato a quelli dell’epoca ma non faccio quel genere".

Qual è il suo genere?

"Si rifà al progressive house ma è più moderno, con suoni nuovi, più complessi e ricchi di dettagli. È meno semplice rispetto ad anni fa ma non mi limito solo a questo genere musicale, ne produco anche altri perché non mi piace focalizzarmi. Mi piace mischiare".

Quando ha iniziato ad esibirsi?

"Prima con gli spettacoli del Giocamusica, ma il debutto davanti ad un grande pubblico è stato nel 2022 a Riccione con l’accensione dell’albero dell’8 dicembre. Altre esibizioni importanti sono state quelle di Capodanno 2022-2023 con la chiusura del concerto di Arisa e gli Extraliscio. Quest’anno invece ho aperto i Deejay storici di Riccione, Roger, Massimino Lippoli, Riki Montanari, e ho chiuso il concerto di Jimmy Sax".

È stato anche a Milano?

"Sì alla Milano Music Week, ho suonato allo Straf bar con Chicco Giuliani e Vittoria Hyde".

Com’è essere il più giovane?

"Quando mi hanno chiamato quest’anno a Riccione ero felicissimo. Trovarmi davanti ad un numero così elevato di persone, doverle intrattenere con la mia musica e vederle reagire mi ha reso strafelice e soddisfatto. Non saprei descrivere la mia felicità sul palco, l’ansia prima però sì".

Prossimi progetti?

"Ho appena fatto uscire una canzone, ora mi concentro sulle prossime e spero di riuscire di racchiuderle tutte in un album a fine anno".

Le piacerebbe il mondo della notte, le discoteche?

"Non mi sono mai proposto, non ho avuto coraggio".

Ma se la chiamassero accetterebbe?

"Certo, assolutamente".