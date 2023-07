Gestione immobiliare e conformità urbanistica: Bari ospita il convegno

Confabitare ha organizzato a Bari un convegno dal titolo “Il patrimonio immobiliare, dalle locazioni brevi alla conformità urbanistica” che ha avuto luogo il 7 luglio presso la Camera di Commercio di Bari. Il convegno è stato introdotto dal Presidente provinciale di Confabitare Bari Nino Giorgio, e ha visto la partecipazione di relatori autorevoli provenienti da diverse istituzioni e professioni. Sono intervenuti insieme al Presidente nazionale di Confabitare Alberto Zanni, il Vice Ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e Stefano Lacatena, Consigliere delegato per il paesaggio, l'urbanistica e l'assetto del territorio della Regione Puglia. Si è discusso delle locazioni brevi e delle riforme in atto, focalizzandosi sulla tutela dei proprietari immobiliari, e sono state prese in esame le nuove forme di ospitalità e la loro connessione con la crescita economica, nonché i valori immobiliari legati alle locazioni brevi, temi analizzati in particolare dal Dott. Eugenio Romey del Centro studi Confabitare. La Dott.ssa Castrovilli, Presidente dell'Associazione Extralberghiero di Bari, ha presentato un'analisi sulle nuove forme di ospitalità e Il Prof. Maurizio Amato, del Politecnico di Bari, ha trattato i valori immobiliari legati alle locazioni brevi. Presenti importanti personalità come Nicola Bonerba, Vice Presidente di ANCE Puglia Michele Labriola, Presidente del Consiglio Notarile di Bari, Salvatore D'Aluiso, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Umberto Fratino, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Bari, Cosimo D. Mastronardi, Presidente dell'Ordine degli Architetti e del P.P.C. di Bari, Angelo Addante, Presidente del Collegio Geometri di Bari, Vito Lacoppola, Assessore al Patrimonio ERP del Comune di Bari, e Andrea Rubino, Presidente Bari di AIR Agenti Immobiliari Riuniti. Questo convegno ha permesso un proficuo confronto tra rappresentanti di associazioni, ordini professionali e istituzioni con l'opportunità di incontrare figure di spicco nel settore immobiliare e urbanistico.