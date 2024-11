Giuseppe Argentieri: Vergato tra sviluppo abitativo e integrazione con la Città Metropolit

Giuseppe Argentieri, Sindaco di Vergato dal 2019, ha affiancato il suo impegno politico a una carriera lavorativa da farmacista a Castel d’Aiano e a ruoli associativi e di volontariato, tra cui un'importante attività nella Croce Rossa e nella rappresentanza di categoria come presidente regionale di Ascomfarma. A Castel d’Aiano ha maturato una significativa esperienza amministrativa ricoprendo per dieci anni ruoli di consigliere e assessore (1999-2009), successivamente a seguito del matrimonio con Barbara, si è trasferito a Vergato, dove si è impegnato attivamente nella politica locale: nel 2014 si è candidato nella lista civica di Carlo Monaco ed è stato eletto come consigliere di minoranza, grazie a un alto numero di preferenze. Durante questo periodo ha svolto un'intensa attività di opposizione, lavorando per unire le forze di centrodestra e creare una proposta politica alternativa al governo tradizionale di centrosinistra di Vergato. Nel 2019, con il supporto di una lista civica coesa è stato eletto sindaco con il 59% dei voti. La sua elezione è il risultato di un percorso che unisce esperienza politica, radicamento nel territorio, e un approccio inclusivo e dinamico alla politica locale. Argentieri ha una visione ambiziosa per il futuro del Comune di Vergato, tra rigenerazione urbana, politiche per giovani e famiglie, valorizzazione turistica e il ruolo strategico dell’Appennino nel sistema della Città Metropolitana di Bologna. Come si vive a Vergato? «Vergato è un piccolo gioiello immerso nella vallata del Reno, che unisce il fascino della natura alla comodità di una posizione strategica. Dista 40 minuti da Bologna in auto e meno di un’ora in treno, la stazione è al centro del paese, offrendo così un'ottima opzione per pendolari o per chi desidera un’alternativa più serena alla vita cittadina. Offriamo percorsi storici, come quelli legati alla Linea Gotica, e sentieri naturalistici, tra cui la Piccola Cassia, che attraggono appassionati di trekking, ciclismo e storia. Lungo i percorsi abbiamo dei luoghi antichi da visitare come l’’antica Pieve di San Pietro di Roffeno e moderni come il Museo Ontani dedicato a Luigi Ontani, uno dei più grandi artisti contemporanei che la storia dell’arte conosce, nato a Vergato nel ‘43. Il progetto di un centro documentale sulla Linea Gotica e la recente creazione di percorsi ciclabili sono pensati per valorizzare il territorio e attirare turisti. In questo periodo abbiamo molti visitatori stranieri. Anche la gastronomia è un punto di forza. Vergato offre prodotti tipici di alta qualità che vengono celebrati in sagre e fiere locali, contribuendo a un’offerta turistica che unisce cultura e sapori. Chi vive a Vergato può godere di un ottimo stile di vita, grazie alle scuole, i servizi sanitari e una comunità dinamica che promuove eventi culturali e sociali. È un luogo perfetto per le famiglie, con spazi verdi, attività all’aria aperta e una comunità che vuole mantenere un ambiente sicuro e accogliente». Quali strategie specifiche il Comune sta implementando per promuovere una rigenerazione urbana e abitativa? «La situazione edilizia a Vergato, con diversi edifici datati anni '70, presenta alcune criticità legate alla vetustà degli immobili e al loro sottoutilizzo. Il Comune sta cercando di riqualificare questi appartamenti, incentivando interventi di efficienza energetica e miglioramenti estetici per renderli più attrattivi per giovani, famiglie e studenti. La rigenerazione urbana è al centro dell'azione amministrativa: sono in corso investimenti significativi per migliorare le infrastrutture fondamentali, come l’illuminazione pubblica e la viabilità, con l’obiettivo di rendere il territorio più sicuro, moderno e accogliente. Questo intervento non solo riqualifica gli spazi, ma li rende più funzionali per i residenti e più attrattivi per i potenziali nuovi abitanti. La difficoltà di accesso alle abitazioni è un tema delicato per gli immigrati, ma l’amministrazione sta cercando di favorire l’integrazione e il dialogo tra locatori e inquilini attraverso il supporto dei servizi sociali. Vergato potrebbe essere una destinazione interessante anche per gli studenti, grazie ai costi più accessibili rispetto a Bologna, la stazione al centro del paese e i progetti di co-living che coinvolgono giovani e lavoratori, favorendo una maggiore vitalità sociale ed economica. Per affrontare la questione delle case sfitte, sono state introdotte formule di affitto a canone concordato, che puntano a calmierare i prezzi e a favorire l’accesso alla casa per chi ha redditi medi e bassi. Tuttavia, resta la sfida di superare la reticenza di alcuni proprietari a concedere immobili in locazione, un problema che il Comune sta affrontando con misure di supporto e mediazione, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali. L’amministrazione è inoltre impegnata a promuovere la fiducia tra locatori e inquilini, accompagnando i nuclei familiari in difficoltà e offrendo garanzie per favorire rapporti di locazione sereni. Per attrarre giovani e famiglie, il Comune lavora anche sulla qualità della vita: stiamo rinnovando gli spazi pubblici e i luoghi di aggregazione sociale, la valorizzazione del turismo culturale e naturalistico e il potenziamento delle infrastrutture sportive, che arricchisce l’offerta del territorio. L’obiettivo è creare un ambiente dinamico e accogliente, dove vivere significa non solo abitare, ma partecipare a una comunità vibrante e inclusiva, vogliamo che si superi la vecchia immagine di Vergato come “paese dormitorio” e non vogliamo limitarci a una dimensione locale, ma invitare tutti ad avere una visione metropolitana in cui le politiche abitative di Bologna integrino anche il territorio montano, valorizzandolo come parte di un ecosistema metropolitano. Perché è importante che le politiche abitative della Città Metropolitana di Bologna includano l’Appennino e le aree circostanti? «Tengo profondamente a questa visione, perché la Città Metropolitana di Bologna deve esserlo davvero, non solo nominalmente. Includere l’Appennino nelle politiche abitative non è solo una questione pratica, ma una scelta di valore, che mira a costruire un territorio coeso e integrato. L’Appennino e le aree circostanti non possono essere trattati come un’appendice marginale della città: ma devono essere il cuore pulsante di un ecosistema metropolitano dove città e montagna si intrecciano, offrendo una qualità di vita che unisce il meglio di entrambi i mondi. Favorire lo sviluppo abitativo in queste aree significa dare alle persone la libertà di scegliere di vivere in luoghi più tranquilli, circondati dalla natura, senza però rinunciare ai servizi essenziali e alle opportunità della città. Grazie a collegamenti moderni ed efficienti la distanza non è più un ostacolo. Vivere a Vergato è un'opportunità per riscoprire il valore di una vita sostenibile e meno congestionata, che dialoga con la città senza subirne i limiti. Nella mia visione di Città Metropolitana i luoghi sono ben collegati e non esistono periferie, qui la popolazione può scegliere, senza vincoli, di vivere in un ambiente che meglio risponde alle proprie esigenze». Eleonora Carboni Ufficio Stampa Confabitare