Gli enti a cui si può devolvere il 5x1000: quali sono le categorie? Ecco cosa sapere

Cosa bisogna fare per ottenere il 5x1000? Questa è una delle domande più frequenti che si pongono tutte quelle realtà no profit impegnate nel sociale. Le organizzazioni che vogliono beneficiare di questo strumento devono accreditarsi presso l’amministrazione di riferimento. A seconda della tipologia di organizzazione e delle attività svolte, la legge ha definito la finalità e l’amministrazione di riferimento. Proprio perché cambiano le regole di accesso e i meccanismi di funzionamento, è importante, dopo aver verificato di essere tra gli enti ammissibili, individuare l’amministrazione cui è possibile accreditarsi. Ciascun organo competente procede poi alla pubblicazione dell’elenco provvisorio dei soggetti ammessi, mentre l’elenco definitivo verrà rilasciato in un secondo momento. Per potersi iscrivere è necessario presentare una richiesta, utilizzando i modelli e la documentazione presente nel portale web di ciascuna amministrazione di riferimento. Sarà poi l’Agenzia delle Entrate a provvedere, entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione di tutti gli elenchi, suddivisi per categoria, degli enti ammessi o esclusi dal beneficio. L’iscrizione purtroppo doveva essere trasmessa entro l’11 aprile 2023. Quelle organizzazioni che non sono riuscite a muoversi in tempo quest’anno potranno comunque provarci nel 2024.