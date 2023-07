Grande appuntamento con la rassegna Crinali 2023 tra ottima musica e artisti

All’interno della rassegna Crinali 2023, realizzata con il contributo del Comune di Vergato si terrà presso l’antica Pieve di Roffeno alle ore 21.00 la serata musicale dal titolo A FLOR DE PIEL con gli artisti Sarita & Giuseppe De Trizio. «Il nostro progetto - dichiarano - nasce dall’idea di proporre un viaggio tra musica e parole che racconti i “Sud del mondo” e in particolar modo tra l’Italia e la tradizione del Tango e del Sud America, affrontando un repertorio che spazia da composizioni di autori latini di origine italiana come Piazzolla, Magaldi e D’Arienzo al fianco di autori sudamericani come Bola de Nieve, Gomez, Chavela Vargas. Generi di frontiera, epopee sonore legate a filo doppio dalla storia e dalla vocazione poetica intensa. A fine della serata seguirà una degustazione di prodotti tipici della nostra montagna offerti da aziende agricole del nostro territorio. Questa serata rientra nel progetto più ampio di valorizzare e riscoprire questo antico borgo e la sua Pieve, progetto che danni viene portato avanti dalla Associazione Amici dell’Antica Pieve insieme al Comune di Vergato che da tempo insieme sono impegnati per vivacizzare, salvaguardare e far conoscere questa Pieve con i beni in essa custoditi, per portare sempre nuovi visitatori e dare loro la possibilità di scoprire uno degli angoli più belli del nostro Appennino. Sono state promosse varie iniziative nella certezza che si debba far conoscere il patrimonio della nostra montagna, diffonderne la conoscenza, e conservare le nostre tradizioni. Noi dell’Associazione siamo inoltre convinti che i nostri monumenti e le nostre opere d’arte siano patrimonio di tutti, e che la loro conservazione sia un modo non solo per conservare la nostra cultura e la nostra storia, ma anche per valorizzare il territorio. Così insieme alle istituzioni si potranno creare delle sinergie volte alla promozione della nostra montagna perché non venga abbandonata, bensì riscoperta». Per info 335/5332251.