Grazie, Mattarella Imprese, gente, cultura Il racconto e l’omaggio del nostro territorio

di Valerio

Baroncini

Grazie, Presidente. Cesena la accoglie con orgoglio. Orgoglio d’Italia: collante di un Paese abituato a dividersi sul nulla, di guelfi e ghibellini che oggi assumono i contorni dei bias cognitivi, dei ducati che sono piccoli e non grandi, della politica divenuta antipolitica, dei premier triturati a pochi mesi dalle elezioni, della società che invece del proprio potenziale inespresso valorizza – se così si può dire – le distonie.

Grazie, Presidente. La visita organizzata per i 40 anni del Macfrut non è solo l’inno di giubilo per una manifestazione di vocazione internazionale che mette in vetrina le imprese, le famiglie, i prodotti del territorio. E’ anche e soprattutto il racconto di una terra, di una trazione agricola che sa di modernità, futuro, senza gli snobismi di certe (o autoproclamate) capitali.

Grazie, Presidente. C’è, nell’agricoltura e nell’allevamento, tutta la potenza di una storia millenaria e una proiezione alla tecnologia che molti nemmeno immaginano. Difesa del territorio, anche in senso idrogeologico, e delle tradizioni. Storia e storie. Senza scomodare sovranismi, ma solo ragionando sulla peculiarità – tutta italiana – dei campanili di cui sopra. Da interpretare non come divisione, muretti a secco, confini. Ma da leggere, altresì, come genio (le grandi imprese), come scommessa su una comunità (le piccole imprese), come capacità di mettersi insieme (le cooperative).

Grazie, Presidente. Le visite del Capo dello Stato sono anche l’occasione per rileggere la propria storia. Ergo? Rileggersi. Non è un caso che la visita termini alla Biblioteca Malatestiana protetta dall’Unesco, in quell’Aula del Nuti che è un tempio laico dedicato alla cultura e alla parità. Quanti striscioni accompagnano i presidente della Repubblica nei loro viaggi, nelle loro visite. Quanti ‘diari’, fisici e oggi anche digitali, restano a testimonianza di queste missioni-mondo. E in un folle volo, da oggi a ieri, i graffiti malatestiani, tra le colonne protette dalla luce artificiale e i plutei con le catenelle, sono lì a raccontare la ‘missione-mondo’ della Malatestiana. Su 241, solo tredici recano date: fra i primi undici e gli ultimi due intercorrono più di cinquecento anni, dal 1501 al 2004 (o probabilmente 2014). Da Francolino da Padova all’"anconitano Francesco Fazioli", da Zoanna (1478) a Lucretia, che forse era Lucretia B., cioè Lucrezia Borgia, che per certo, nel gennaio del 1502, fece tappa a Cesena, dove sostò per una notte prima di ripartire alla volta di Forlì.

Grazie, Presidente. Il viaggio cesenate è un modo per tutta la Romagna per raccontarsi in maniera reale, lontano dai clichés piada-mare-burdèl che pure amiamo, ma non sono ontologia. La Romagna è prima di tutto impresa, coraggio . Secondo i dati Infocamere-Movimprese elaborati dalla Camera di commercio della Romagna, a poco più di un anno fa tra Forlì-Cesena e Rimini si contano 81.820 imprese registrate (sedi), di cui 71.209 attive. L’imprenditorialità si conferma diffusa: 97 imprese attive ogni 1.000 abitanti (90 imprese a livello regionale e 87 a livello nazionale). Il rapporto parla chiaro: nel corso dell’intero 2021, nelle due province, si sono verificate 4.421 iscrizioni e 3.664 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio), per un saldo positivo di 757 unità (nel 2020 fu pari a -411 unità); il tasso di crescita annuale delle imprese registrate risulta pertanto pari a +0,9%, superiore al trend regionale (+0,8%).

Grazie, Presidente. Grazie, infine, per essere l’immagine più bella dell’Italia. Per unire senza paura di parlare di tricolore, di patria, di unità. Che non sono parole né di destra, né di sinistra. Sono solo parole, belle parole. E delle parole, della scrittura, della cultura – come ci insegna la Malatestiana con i suoi plutei – non si deve avere mai paura, né diffidare.