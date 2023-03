Home staging: cos'è, quanto e come aiuta a vendere al meglio una casa

C’è un principio fondamentale che spesso nel mondo immobiliare viene ignorato: la casa nel momento in cui viene messa in vendita diventa un prodotto e come tale necessita di mirate strategie di marketing. Molte ricerche hanno dimostrato che il 95% dei nostri comportamenti d’acquisto sono dovuti alle emozioni che proviamo nella prima fase di scelta e solo il restante 5% è lasciato ai parametri razionali e analitici. Le emozioni quindi giocano un ruolo centrale nel processo decisionale. Dentro al contenitore di marketing emozionale rientra anche la tecnica dell’home staging. Questa tecnica consiste nel preparare un immobile prima di essere presentato sul mercato, in modo da velocizzarne la vendita o l’affitto al miglior prezzo. Dopo un attento studio del contesto, dei punti di forza e di debolezza dell’immobile, l’home stager professionista delinea il profilo dei possibili acquirenti per poi procedere a valorizzare l’ambiente in modo adeguato con un allestimento temporaneo composto da arredi, luci, tessuti, complementi e colori in grado di creare una atmosfera armoniosa e accogliente capace di far sentire il visitatore “a casa”. L’home staging, aiuta a visualizzare in modo concreto gli spazi, a capire la praticità degli ambienti e a percepirne le potenzialità. Una casa vuota difficilmente riuscirà a trasmettere emozioni mentre una casa abitata, piena di effetti personali degli attuali proprietari, farà sentire i visitatori ospiti che difficilmente riusciranno a immaginarsi di vivere in quella casa. Una parte fondamentale dell'home staging riguarda il servizio fotografico professionale. Le immagini emozionali saranno fondamentali per far emergere l’immobile fra le tante proposte presenti sui portali immobiliari e attrarre l’attenzione dei potenziali acquirenti. L’home staging non è da considerarsi un costo ma un investimento capace di dare importanti risultati in termini di profitto: l’intervento di home staging infatti, non solo riduce i tempi di vendita e i relativi costi di mantenimento ma, aumentando il valore percepito dell’immobile, limita i margini di trattativa. Le statistiche ci mostrano infatti che le case allestite vengono vendute in un terzo del tempo senza riduzione del prezzo. Oltre alle case in vendita e in affitto questa tecnica può essere applicata anche agli spazi commerciali e al settore degli affitti brevi. Sempre più persone preferiscono scegliere strutture extralberghiere per le loro vacanze. È un mercato che corre veloce sul web attraverso applicazioni quali e AirB&B, Booking.com o similari. Sono portali con un enorme traffico e una grande offerta di alloggi. Tra milioni di annunci il viaggiatore impiega in media solo 7 secondi per scegliere l’alloggio attraverso le immagini che saranno fondamentali per far percepire atmosfere accoglienti e positive.