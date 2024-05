I partigiani vivono ancora grazie agli studenti

"Carissimi, non piangetemi, sono morto per la mia idea, senza però far nulla di male alle cose ed agli uomini. Non odio nessuno e non serbo rancore per nessuno, ci rivedremo in cielo". È il testo di una lettera del 17 aprile 1945 di Arnoldo Avanzi, impiegato al municipio di Luzzara, nato nell’aprile del 1922. Era il giorno del suo compleanno. La figura di questo giovane, vittima dei nazifascisti negli ultimi giorni della seconda guerra mondiale, è stata tra quelle esaminate da un folto gruppo di studenti del paese nell’ambito della settimana della "Costituzione vissuta", che ha impegnato le classi quinte della scuola elementare e di terza media, studiando le storie dei partigiani luzzaresi e dei deportati nei campi di sterminio. "Uno studio di questi personaggi in modo speciale. I ragazzi – confida il sindaco Elisabetta Sottili – hanno immaginato che vita questi giovani avrebbero avuto, quali sogni e speranze avrebbero realizzato, invece di morire prematuramente per mano dell’oppressore. Lo hanno fatto con Qr di storie a fumetti e letture che hanno applicato nei luoghi dedicati: le vie del paese, il municipio, il Parcobaleno (per la storia del piccolo Leo Mariani conosciuto tramite una ’pietra d’inciampo’), in cimitero con visita al sacrario". Per il primo cittadino luzzarese anche un momento molto particolare ed emozionante: "Un Qr – aggiunge – è stato applicato alla tomba di mio nonno, morto a Mauthausen, di cui mi avevano chiesto la storia. È stato un momento molto emozionante e partecipato. Abbiamo reso onore a queste persone che continuano ad essere presenti e a fare del bene nelle nostre vite". Spesso la storia viene esaminata con il passato di una persona. In questo caso, gli studenti luzzaresi hanno deciso di guardare al futuro, a quella che sarebbe potuta essere la vita dei personaggi esaminati, presi in considerazione dallo studio su partigiani e deportati. Un modo di pensare a questi ragazzi come ancora parte del presente, non lontani da noi, soprattutto non dimenticati. Nelle prime tappe di questa ricerca i ragazzi sono stati accompagnati dalla scrittrice Chiara Colombini che ha poi presentato il libro ’Storia passionale della guerra partigiana’ in un incontro in biblioteca, organizzato dall’Anpi. A Luzzara, inoltre, gli studenti sono molto coinvolti in un altro progetto, legato alla cura di un parco dedicato ai venti bambini vittime di torture alla scuola di Bullenhuser Damm, ad Amburgo, in Germania, nel 1945, tra questi anche l’italiano Sergio De Simone. A loro è dedicato uno spazio fiorito del parco, la cui manutenzione è affidata proprio ai bambini delle scuole locali. Si tratta di rose bianche al parco Primo Levi di via San Martino. Il dottor Mengele, medico di Auschwitz che condusse esperimenti sui deportati, nel novembre 1944 cercò nella baracca 11, destinata ai bambini, venti piccoli da inviare a Neuengamme, un campo di concentramento a sud-est di Amburgo, dove il dottor Kurt Heissmeyer li avrebbe usati come cavie per sperimentazioni sulla tubercolosi. Le torture durarono fino al 20 aprile 1945 quando, con gli inglesi alle porte, i nazisti cercarono di cancellare ogni traccia: i bambini vennero trasportati nella scuola per essere uccisi. Un episodio su cui gli alunni luzzaresi hanno svolto ricerche e approfondimenti.

a. le.