Il 14 febbraio Confabitare sarà protagonista a Bergamo

Il 14 febbraio Bergamo sarà al centro di due eventi di grande rilevanza per Confabitare, l'associazione dei proprietari immobiliari. Una giornata che vedrà prima l'inaugurazione della nuova sede e poi un convegno dedicato alle problematiche del mercato degli affitti. La mattinata sarà dedicata all'apertura ufficiale della nuova sede di Confabitare Bergamo, situata in Via Palma il Vecchio 14/C. Alla cerimonia saranno presenti il neoeletto presidente provinciale Marco Tacchini e il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni. Un momento significativo per l'associazione, che rafforza così la propria presenza sul territorio bergamasco. Nel pomeriggio, a partire dalle 16.15, si terrà un convegno presso la sede della Provincia, che vedrà la partecipazione delle autorità locali e delle associazioni Confabitare e APPC. Il tema centrale dell'incontro sarà la difficoltà di trovare un alloggio in affitto a un canone accessibile e sostenibile nel tempo, una problematica sempre più sentita nell'attuale mercato immobiliare. Durante il convegno verranno presentati i nuovi accordi per l'affitto a canone concordato, validi sia per la città di Bergamo che per i Comuni della provincia. Questi accordi rappresentano un'opportunità concreta per facilitare l'accesso agli alloggi in affitto, consentendo ai proprietari di offrire un canone più contenuto senza rinunciare a un giusto guadagno, grazie ai benefici fiscali previsti dalla normativa. L'evento si pone dunque come un'importante occasione di confronto e informazione per cittadini e proprietari immobiliari, con l'obiettivo di rendere il mercato degli affitti più equilibrato e sostenibile per tutti.