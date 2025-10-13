Il 2025 di Confabitare: più forte, più radicata e sempre più ascoltata

Il 2025 ha rappresentato per Confabitare un banco di prova importante in cui si è affermata a livello nazionale per la solidità delle idee e per la capacità di trasformarle in azione concreta. L’associazione si è battuta per la difesa dei diritti dei proprietari immobiliari e ha lavorato come laboratorio di proposte, presidio di comunità e interlocutore autorevole delle istituzioni. Grazie anche al lavoro di Confabitare il tema casa è tornato al centro del dibattito nazionale come urgenza reale. Agli Stati Generali di maggio e all’Assemblea Nazionale di settembre Confabitare ha segnato un cambio di passo netto, puntando sulla formazione continua, sulla crescita imprenditoriale delle sedi e sulla condivisione di strumenti replicabili. È un metodo che ha reso l’associazione più solida e coesa, distinguendola nettamente da altre realtà del settore. Sul fronte politico e normativo l’impegno è stato costante: dalla battaglia contro le occupazioni abusive al contributo sul pacchetto sicurezza, fino ai lavori in Senato sulla rigenerazione urbana e l’inclusione sociale. A Expo Edilizia di Roma, il convegno sul Decreto Salva-Casa ha ribadito la necessità di regole semplici, certe e applicabili, capaci di restituire sicurezza e fiducia. Parallelamente è stata rilanciata con forza la proposta di un Ministero per la Casa e l’Abitare, per dare continuità agli investimenti ed evitare che il tema resti ostaggio di bonus e misure frammentarie. Accanto alle battaglie istituzionali, Confabitare ha rafforzato il radicamento nei territori: nuove sedi a Parma, L’Aquila, Avellino e Bergamo; i dieci anni di Torino celebrati con un convegno sulle garanzie nei contratti; a Bari il richiamo al valore sociale dei numeri del mercato immobiliare; a Reggio Emilia la Notte della Repubblica di Poviglio con il Premio Domenico Donelli; a San Giovanni in Persiceto il confronto tra giuristi e cittadini su patrimonio e successioni. Bologna, cuore pulsante dell’associazione, ha visto l’impegno contro gli effetti dei cantieri del tram, la denuncia per la mancata manutenzione del torrente Zena e Ravone e il sostegno ai cittadini di Piazza dell’Unità. Ma anche la cultura è parte integrante dell’attività associativa: il concerto all’Archiginnasio e il tradizionale Concerto Gospel di Natale a San Petronio, in programma il 13 dicembre, testimoniano che la casa è anche comunità e identità condivisa. Il filo conduttore è chiaro: l’impegno non si misura con le parole, ma con i risultati. Difendere i proprietari significa ridurre l’incertezza, rafforzare le garanzie, riportare sul mercato alloggi inutilizzati e offrire risposte concrete a giovani e famiglie, per questo è nata CoopAbitare. Il 2026 si aprirà con sfide decisive: la regolamentazione delle locazioni brevi, il rilancio del Piano Casa, nuove garanzie per bilanciare diritti e doveri. Non basterà continuare sulla strada intrapresa: occorrerà alzare lo sguardo e rafforzare la rete. Per questo Confabitare invita alla Convention Nazionale del 28 e 29 novembre a Bologna: “Locazioni brevi e turistiche: ospitalità che cambia, regole locali e prospettive nazionali”. Un passaggio decisivo per incidere davvero sul futuro della casa in Italia.