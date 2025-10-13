Il 2025 di Confabitare: più forte, più radicata e sempre più ascoltata

Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Nuovo Dall'Ara ai 'privati'
13 ott 2025
La parola al presidente

Alberto Zanni, presidente di Confabitare

Il 2025 ha rappresentato per Confabitare un banco di prova importante in cui si è affermata a livello nazionale per la solidità delle idee e per la capacità di trasformarle in azione concreta. L’associazione si è battuta per la difesa dei diritti dei proprietari immobiliari e ha lavorato come laboratorio di proposte, presidio di comunità e interlocutore autorevole delle istituzioni. Grazie anche al lavoro di Confabitare il tema casa è tornato al centro del dibattito nazionale come urgenza reale. Agli Stati Generali di maggio e all’Assemblea Nazionale di settembre Confabitare ha segnato un cambio di passo netto, puntando sulla formazione continua, sulla crescita imprenditoriale delle sedi e sulla condivisione di strumenti replicabili. È un metodo che ha reso l’associazione più solida e coesa, distinguendola nettamente da altre realtà del settore. Sul fronte politico e normativo l’impegno è stato costante: dalla battaglia contro le occupazioni abusive al contributo sul pacchetto sicurezza, fino ai lavori in Senato sulla rigenerazione urbana e l’inclusione sociale. A Expo Edilizia di Roma, il convegno sul Decreto Salva-Casa ha ribadito la necessità di regole semplici, certe e applicabili, capaci di restituire sicurezza e fiducia. Parallelamente è stata rilanciata con forza la proposta di un Ministero per la Casa e l’Abitare, per dare continuità agli investimenti ed evitare che il tema resti ostaggio di bonus e misure frammentarie. Accanto alle battaglie istituzionali, Confabitare ha rafforzato il radicamento nei territori: nuove sedi a Parma, L’Aquila, Avellino e Bergamo; i dieci anni di Torino celebrati con un convegno sulle garanzie nei contratti; a Bari il richiamo al valore sociale dei numeri del mercato immobiliare; a Reggio Emilia la Notte della Repubblica di Poviglio con il Premio Domenico Donelli; a San Giovanni in Persiceto il confronto tra giuristi e cittadini su patrimonio e successioni. Bologna, cuore pulsante dell’associazione, ha visto l’impegno contro gli effetti dei cantieri del tram, la denuncia per la mancata manutenzione del torrente Zena e Ravone e il sostegno ai cittadini di Piazza dell’Unità. Ma anche la cultura è parte integrante dell’attività associativa: il concerto all’Archiginnasio e il tradizionale Concerto Gospel di Natale a San Petronio, in programma il 13 dicembre, testimoniano che la casa è anche comunità e identità condivisa. Il filo conduttore è chiaro: l’impegno non si misura con le parole, ma con i risultati. Difendere i proprietari significa ridurre l’incertezza, rafforzare le garanzie, riportare sul mercato alloggi inutilizzati e offrire risposte concrete a giovani e famiglie, per questo è nata CoopAbitare. Il 2026 si aprirà con sfide decisive: la regolamentazione delle locazioni brevi, il rilancio del Piano Casa, nuove garanzie per bilanciare diritti e doveri. Non basterà continuare sulla strada intrapresa: occorrerà alzare lo sguardo e rafforzare la rete. Per questo Confabitare invita alla Convention Nazionale del 28 e 29 novembre a Bologna: “Locazioni brevi e turistiche: ospitalità che cambia, regole locali e prospettive nazionali”. Un passaggio decisivo per incidere davvero sul futuro della casa in Italia.

