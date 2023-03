Il 5x1000 agli asili nido: come fare

Un nobile gesto che premia i bambini, soprattutto quelli meno fortunati. È questo l’importante significato che muove tutti coloro che desiderano, attraverso il loro 5x1000, donare il proprio contributo agli asili nido. Grazie a questo gesto, i fondi raccolti attraverso il prezioso strumento fiscale, ogni asilo nido potrà infatti garantire l'adeguata assistenza ai bambini e ai ragazzi in difficoltà, supportando le loro famiglie in questi delicati momenti della crescita e sostenendo specifiche attività dell’asilo, delle comunità educative e dei centri diurni. Nel compilare la dichiarazione dei redditi (il modulo 730, il CU – Certificazione Unica - oppure il Modello Unico), basterà quindi apporre la propria firma nel riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute”, indicando il codice fiscale della realtà che si intende aiutare.