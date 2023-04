Il benvenuto del sindaco "Un grande onore e una giornata storica per la nostra città"

di Emanuele

Chesi

Enzo Lattuca il 2 maggio accoglierà a Cesena il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in duplice veste: sindaco della città e presidente della provincia di Forlì-Cesena. Un appuntamento di grande rilievo istituzionale per il primo cittadino che comunque, già in veste di parlamentare del Partito democratico (il più giovane eletto dalla nascita della Repubblica), contribuì alla prima elezione a presidente di Segio Mattarella.

La visita del Presidente della Repubblica per un sindaco è il culmine istituzionale del mandato amministrativo? Come ci si prepara ad un evento del genere?

"Per un Sindaco si tratta senza dubbio di un momento di altissimo prestigio, ma è per la città di Cesena che la visita del Capo dello Stato rappresenta un grande onore e soprattutto un momento storico. C’è un solo precedente nella storia della nostra città e risale a oltre vent’anni fa con la visita di Oscar Luigi Scalfaro. Sarà una bella giornata di festa per tutta la città, un giorno che non dimenticheremo più".

Al di là del ruolo istituzionale, in questo momento Mattarella è il punto di riferimento della politica italiana?

"Il ruolo istituzionale non è un dettaglio. Secondo l’articolo 87 della nostra Costituzione, il Presidente della Repubblica ‘è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale’. È dunque il punto di riferimento di tutti gli italiani e delle istituzioni".

Lei è stato parlamentare, come ha vissuto il confronto istituzionale con il Presidente della Repubblica?

"Porto con me l’orgoglio di aver partecipato alla prima elezione del Presidente Mattarella, conservo ben incorniciato il bollettino di convocazione della seduta del Parlamento in seduta comune del 31 gennaio 2015. Ricordo quando pochi giorni prima, l’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi in un ascensore di Montecitorio, in cui ci trovammo casualmente, sondò con me e alcuni altri colleghi deputati quella soluzione, poi andò davvero così. Poteva già essere eletto nel 2013, ma quella è un’altra storia e la XVII legislatura, probabilmente, avrebbe preso tutta un’altra piega".

Si parla di nuovo di riforme istituzionali e c’è chi propone il passaggio a una repubblica presidenziale o semipresidenziale. Che ne pensa?

"La nostra Costituzione è imperniata sulla forma di governo parlamentare. La trasformazione in repubblica presidenziale rappresenterebbe non una semplice riforma ma un vero e proprio mutamento della Costituzione che non può avvenire con una modifica ordinaria della stessa. La Repubblica è nata come repubblica parlamentare ed è bene che continui a rimanere tale".

L’eventuale riforma istituzionale metterebbe in questione il completamento del mandato di Mattarella?

"No, nella maniera più assoluta. Sarebbe un colpo di mano costituzionalmente illegittimo, un attentato all’integrità delle istituzioni repubblicane".

Nella precedente legislatura si erano levate richieste di dimissioni e dure critiche verso la figura di Mattarella. Ora il presidente è ritenuto da tutti una figura di garanzia per l’intero sistema politico-istituzionale. E’ un segno di maturità della classe politica o solo una contingenza politica?

"È un segno di immaturità politica quello che ha portato qualche anno fa a chiedere dimissioni e messa in stato di accusa del Presidente che si è sempre attenuto alle prerogative proprie del Capo dello Stato. Tali prerogative si espandono di fronte alle crisi di governo e alle crisi di sistema e poi si comprimono a crisi risolta. Il Presidente Mattarella ha rappresentato e rappresenta in maniera esemplare il ruolo di arbitro del sistema politico istituzionale, di suprema magistratura di persuasione e di custode (non esclusivo) della Costituzione".

Le tirate d’orecchie di Mattarella ai politici non si contano. Sul Pnrr il presidente ha detto che "è ora di mettersi alla stanga". A Cesena possiamo star tranquilli sull’esecuzione delle opere e l’utilizzo dei finanziamenti?

"A Cesena stiamo rispettando i tempi. I Comuni sanno spendere e lo fanno bene, essendo da sempre i maggiori investitori in opere pubbliche. Dei 40 miliardi che il Pnrr affida ai Comuni, e che rappresentano comunque solo il 19% delle risorse totali assegnate al nostro Paese, alla data del 7 marzo di quest’anno ne sono stati effettivamente assegnati 31 miliardi e 700 milioni. Sulla base di questi fondi, stando ai dati pubblicati da Anac i Comuni hanno già bandito, per la realizzazione dei propri progetti, 35 mila gare, impegnando 17 miliardi e 700 milioni. Questo vuol dire che oltre il 56% delle risorse disponibili sono già state messe a gara da parte di amministrazioni comunali".