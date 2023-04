Il ‘culto’ della Repubblica Da Erveglio a Mazzina, i pazzi nomi dei ‘pellerosse di Romagna’

di Gabriele Papi

Cesena, 2 giugno 1946. Referendum istituzionale su “Monarchia-Repubblica”. Votano 39.106 cesenati sui 41.541 aventi diritto. Tra i votanti sono 20.575 le donne che votano per la prima volta: durante il fascismo le femmine erano considerate cittadine di serie B. Alla Repubblica va il 91,29%: più che un plebiscito. Nel primo dopoguerra, dopo tanto patire, c’era fiducia nel futuro. Con la Repubblica si compiva finalmente un’aspirazione civile a lungo attesa, frutto d’una lotta secolare di lunga durata. Occhio alle date: 9 febbraio 1849,a Roma viene instaurata la Repubblica Romana, sogno e anteprima dell’unità d’Italia (non a caso è titolata al IX Febbraio la via cittadina che dal lungo Savio porta alla Rocca e a Piazza del Popolo). La notizia giunse a Cesena due giorno dopo: salutata da un albero della libertà in piazza grande. La Repubblica Romana sarà esperienza intensa e breve, soffocata dalle potenze straniere che si spartivano il nostro Paese. Ma sarà la scintilla, in uno scenario in cui si delineava l’identità della Romagna come terra ribelle, libertaria, repubblicana. Sarà la Romagna a salvare Garibaldi che dopo la caduta della Repubblica Romana cercava di raggiungere la Repubblica di Venezia, che ancora resisteva. Garibaldi e i suoi, con gli austriaci alle calcagna e Anita ormai morente, troverà scampo nella nostra terra di Romagna dopo un rocambolesco passaggio tra Repubblica di San Marino, Cesenatico, Ravenna, poi Modigliana: un itinerario che cuciva città e campagne, riviera e Appennino, grazie a una trafila di patrioti coraggiosi. Come una prova generale per la futura riscossa tutta italiana. L’epopea dei nomi risorgimentali Il pensiero repubblicano di Mazzini aveva trovato un buon humus, tra coloro - non erano molti- che sapevano leggere. Tra questi artigiani e studenti. E dunque la ‘Ripòblica’ (Repubblica in dialetto) piacque molto tra il popolo, tanto più dopo oltre secoli di pesante dominio pontificio. Lo dimostra anche la grande fioritura, all’anagrafe civile, di nomi di battesimo legati all’epopea garibaldina: tradizione poi spesso perpetuata da figli e nipoti. E dunque: Anita, Mentana, Aspromonte, Volturno e Volturna, Italia (anche Italina, un po’ meno impegnativo), Idea, Ubalda (da Comandini) Mazzina, Mameli, Menotti e Ricciotti (figli di Garibaldi e a loro volta cognomi di martiri del Risorgimento), Garibaldo, Nizzardo, Libero. Tre fratelli, figli di un fervente mazziniano di Cesena, si chiamavano Pensiero, Azione e Ultima (perché dopo non ne voleva più). E come si chiamava il babbo? Nino Bixio: di nome, ovviamente. Il nome Giuseppe piaceva molto anche al parroco: ma spesso, da noi, era riferito non al padre putativo di Gesù ma al nome di battesimo di Mazzini, cioè Giuseppe. Parecchi gli Aurelio, in Romagna e a Cesena: dal nome del Aurelio Saffi, triumviro della Repubblica Romana. Che in paio di casi divenne Erveglio, causa la pronuncia dialettale e la distrazione dell’ufficiale d’anagrafe. Poi, la fantasia romagnola del dettare per i figli nomi programmatici sarà declinata in altre versioni: socialiste, anarchiche, eccetera. Ma questa è un’altra storia.

La visita del re per le grandi manovre, 1888. "Ch’e’ fèzza vnì e su fradèl e enca la su cugnèda" (che faccia pur venire suo fratello e anche la sua cognata, che poi erano il re Umberto e la regina Margherita). Così Amedeo d’Aosta si sentì rispondere da un popolano cesenate cui aveva chiesto cosa pensasse dell’imminente venuta dei reali in Romagna. E da un reduce cesenate fregiato di medaglia d’argento cui il principe aveva chiesto sotto quale comandante avesse combattuto si sentì rispondere: "E ‘ cmandeva e’ su ba’". (comandava suo babbo). Sono spigolature raccolte dalle memorie del senatore cesenate Gaspare Finali. La visita in avanscoperta a Cesena del principe Amedeo voleva verificare, tra l’altro, lo stato d’animo dei ‘pellerossa di Romagna’: questa era una delle definizioni negative affibbiate a noi romagnoli, in quel tempo, dalla destra governativa e ultra monarchica. Clichè infondati, visto che persino un giornale estero, il ‘Morning Post’, fece notare che la Romagna era "considerata, a torto, la culla di tutti i malcontenti". Impagabile in ogni caso e degno di nota un curioso episodio che si verificò, stavolta con il re e la regina, nella vicina Forlimpopoli. Di passaggio in carrozza il e la regina si fermarono nel borgo per una breve sosta: nella sala comunale era stato allestito un buffet. La regina Margherita sorbì una limonata: le si avvicinò il sindaco di Forlimpopoli per sussurrarle, con deferenza: "Non si preoccupi, Sua Maestà: è tutto pagato". Memorabile gaffe o beffa più o meno involontaria? E’ la Romagna, bellezza.

Tempi recenti: il presidente Pertini da ‘Casali’. Accadde il 19 ottobre 1983. L’improvvisa visita dell’allora Presidente Pertini che, di passaggio in Romagna, volle sostare a pranzo da ‘Casali’, ristorante cesenate in quel tempo rinomato in campo nazionale. Con un divertente retroscena che andiamo a raccontare: ma procediamo con ordine. L’arrivo lampeggiante del corteo d’auto presidenziale non sfuggì agli studenti dei vicini istituti, ragioneria e ITI. "E’ arrivato Pertini…": dapprima tutti alle finestre delle aule, poi fuori dalla scuola con il permesso dei presidi per salutare e festeggiare il Presidente. Tra il pubblico festoso si fece largo il compianto Vittorio Calbucci, allora fotoreporter del ‘Carlino’, che fu bloccato con fermezza dal cordone d’ordine. Calbucci spiegò chi era, cercando intanto di avvicinarsi a Pertini. Ne nacque una buffa mischia con placcaggi tipo rugby. Il trambusto fu notato dal Presidente che disse: "Perché protesta quel giovine? Lasciatelo parlare". "Mi scusi, Presidente, sono il fotografo…". Il volto di Pertini si slargò in un sorriso: "Venga, venga". a tavola il Presidente ebbe modo di apprezzare, da buon ligure, i tortelloni verdi di cui chiese la ricetta. Altri gustosi particolari di quell’incontro sono nel libro ‘Cestini, cestini caldi!!!’, di Franco Casali. Siparietto a parte, crediamo che la festosa accoglienza di allora sarà la stessa che i cesenati riserveranno al nostro attuale presidente Mattarella, la cui serena autorevolezza è decisivo punto di riferimento in questi nostri tempi problematici.