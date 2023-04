Il mondo dei piloti a confronto Vertice all’assemblea nazionale

Tutto il mondo portuale nazionale ha partecipato all’assemblea annuale di Fedepiloti, l’organizzazione che riunisce la maggioranza dei Piloti dei Porti italiani, presieduta da Roberto Bunicci, Capo pilota del porto di Ravenna. Nella relazione introduttiva, Bunicci ha sostenuto che "in questa fase di transizione e di possibili sviluppi normativi vorrei caratterizzare il mandato mio e dell’attuale consiliatura, per uno sforzo particolare nel ritrovare l’unità della categoria e rafforzare, comunque e quanto meno, prassi e comportamenti omogenei se non unitari al proprio interno. In una situazione in cui, come si è visto, il dato normativo “esterno”, a noi presenta chiari elementi di incertezza, pensiamo che sia fondamentale, nei limiti consentiti dall’ordinamento, provvedere noi stessi a dotarci di regole interne uguali per tutti".

"Esse infatti servono, tra l’altro, i seguenti obiettivi: rafforzare la cd. sussidiarietà orizzontale e, in tal modo, anche la nostra consapevolezza e identità di categoria; ridurre il rischio che condotte differenti adottate da singoli eo nelle varie corporazioni aumentino conflitti e incomprensioni, generando indesiderate situazioni di tensione; rafforzare la nostra posizione “esterna” nei diversi tavoli istituzionali nei quali siamo e saremo chiamati a partecipare, consentendoci di porci di fronte ai possibili cambiamenti normativi offrendo comportamenti e soluzioni già in essere, e ponendoci quindi come interlocutori più credibili e proattivi”. Come Fedepiloti ci siamo espressi nell’ottica di confermare una nostra disponibilità – e anzi, volontà convinta – di fornire un contributo in un eventuale tavolo di aggiornamento della disciplina sul pilotaggio, che dovrà comunque tenere ferme e valorizzare le peculiari caratteristiche del pilota e il suo ruolo, tra le quali evidenzio in particolare: a) le specifiche abilità tecniche del Pilota e il suo strettissimo collegamento con l’amministrazione deputata a garantire la sicurezza del porto e delle acque antistanti, e in generale la sicurezza in mare, di cui costituisce un soggetto ausiliario e da cui è controllato e vigilato; la tipologia delle attività svolte dal Pilota, che sono di natura tecnico- nautica, al servizio della nave e del porto, ma anche di soddisfacimento di interessi pubblici extraeconomici, quale interfaccia tra nave e territorio dello Stato; la terzietà assoluta del pilota rispetto a tutti gli “attori” portuali: durante l’intero svolgimento dei suoi servizi il pilota deve rimanere sempre in condizione di operare con serenità di valutazione e di giudizio delle proprie scelte, necessariamente ed esclusivamente ispirate al soddisfacimento degli interessi generali sopra menzionati; l’inserimento di ciascun pilota all’interno di una organizzazione, quale la corporazione, funzionale a mantenere la natura pubblicistica del servizio, il suo stretto collegamento con l’amministrazione marittima e l’indipendenza e terzietà dei piloti; il modello organizzativo unitario, al quale obbligatoriamente partecipano tutti i piloti del porto (o di porti vicini) e del quale solo i piloti possono essere membri, per l’intera durata dell’attività professionale di ciascuno. Ciò garantisce il coordinamento interno ai piloti e la possibilità di acquisire, sul campo, un continuo flusso e scambio di conoscenze tra colleghi, particolarmente utile vista l’alta tecnicità del nostro mestiere, e utilissimo soprattutto nell’interazione tra piloti più anziani e piloti più giovani, il coordinamento con l’Autorità marittima, attraverso un unico “entry point”, che è il capo pilota".