Il Museo Schifanoia è sempre più per tutti

Palazzo Schifanoia, monumento tra i più identitari del rinascimento italiano, principale museo della città di Ferrara, è luogo di conservazione e valorizzazione delle più significative collezioni comunali di arte antica. Dopo un lungo percorso iniziato a seguito del sisma 2012 che ha permesso una rifunzionalizzazione dell’edificio, il nuovo riallestimento (2021), con l’ampliamento del percorso di visita, è stato accompagnato anche dalla riqualificazione del giardino. Diventava stringente intervenire sull'accessibilità, così da rendere il percorso di visita pienamente inclusivo, perseguendo l’obiettivo di rimuovere le barriere tangibili, intangibili e digitali che possono ostacolare la fruizione dello straordinario patrimonio conservato. Sono stati svolti incontri che hanno coinvolto il Comitato Ferrarese Area Disabili e il Garante delle persone con disabilità per valutare le criticità nell’accessibilità complessiva degli spazi. Tra i tanti interventi del progetto, che nel totale cuba 500 mila euro, è stato elaborato e applicato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) ed è stato realizzato un nuovo ascensore, una video guida in LIS e ISL e nuovi percorsi tattili, sono stati adeguati i banconi della biglietteria e bookshop, si è intervenuti sul miglioramento a 360 gradi sull’accessibilità e sulla illuminazione del giardino. «Questa iniziativa mira a promuovere l’accessibilità e l’inclusione culturale, permettendo a un pubblico più ampio di godere del nostro ricco patrimonio artistico e storico. Impegno costante dell’amministrazione comunale è rendere i musei accessibili a tutti, abbattendo le barriere fisiche e cognitive per garantire un’esperienza inclusiva e arricchente per ogni visitatore. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche culturali volte a rendere i musei luoghi di inclusione e partecipazione attiva. Spazi da vivere, nessuno escluso», così l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli.