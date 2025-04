Il nostro Paese si sta avvicinando sempre più verso l'utilizzo dell'energia nucleare

Il nostro Paese, senza troppa pubblicità, addirittura quasi in silenzio per i più tranne gli addetti ai lavori, si sta avvicinando all’energia nucleare, così detta di nuova generazione. Come tecnico non sono pregiudizialmente contrario a prescindere: si tratta di conoscere e condividere le garanzie di sicurezza per i cittadini e per l’ambiente. Sono stati più inquinanti e pericolosi tanti impianti di produzione di energia elettrica funzionanti a combustibili fossili. Per fare un solo esempio basta ricordare che la centrale elettrica di Porto Tolle, funzionante ad olio pesante, ha inquinato per anni il delta del Po, senza suscitare proteste eclatanti perché si trattava di aree già di per se povere. Il punto, a mio parere, è cosa vogliamo ? Il 28 febbraio il Governo Meloni ha dato formalmente il via libera approvando la legge delega per riaprire il discorso e ricostruire il quadro giuridico dopo le chiusure delle centrali nucleari a seguito del Referendum del 1987, alla luce del grave incidente di Chernobyl. Allora, agli albori dell’atomo per usi civili, l’Italia era in pole position mentre oggi dobbiamo, assieme all’UE, rincorrere Cina, Russia e India (senza parlare degli USA) che hanno sviluppato tecnologie innovative. Dopo aver spento le centrali per quasi 40 anni dovremo dotarci di nuove tecnologie, competenze e risorse umane. Se decideremo di perseguire questa strada quanto tempo occorrerà per essere pronti ? Nel frattempo che energie useremo ? Domande facili, ma risposte molto difficili. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022 ha, tra le tante altre conseguenze negative, cambiato tutto sul fronte dell’energia per l’Italia: sia dal punto di vista economico con i forti rincari dei prezzi energetici, sia sull’approvvigionamento del gas metano. L’installazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili si scontra quotidianamente con la burocrazia, per cui l’dea del nucleare diventa quasi un obbligo. Inoltre, che ci sia in atto un cambiamento climatico è indubbio: solo chi ha altri interessi da difendere lo nega. Ma occorre equilibrio nelle azioni da compiere, perché tutta la storia della terra e dell’evoluzione degli esseri viventi (uomini, animali, piante) è stata segnata da stravolgimenti climatici: i ghiacci dei poli si sono espansi e ritirati diverse volte nel corso di milioni di anni. La stessa comparsa dell’uomo è stata favorita dal modificarsi delle temperature e, di conseguenza, dell’ambiente. L’uomo e l’ambiente si sono sempre modificati a vicenda, ma nell’attuale epoca geologica in cui l’ambiente terrestre è fortemente condizionato dagli effetti dell’azione umana il rapporto si è sbilanciato a sfavore dell’ambiente: abbiamo cominciato a considerare la terra come una discarica, abbiamo pensato di sfruttarla secondo i nostri comodi, dei Paesi più forti, più avanzati, creando pure squilibri e profonde disparità. Mauro Grazia Consulente Confabitare