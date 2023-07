Il sistema costruttivo e gli incentivi

In un’intervista del 22 ottobre 2022 il Presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, tra le altre considerazioni svolte, metteva l’accento sul fatto che se si vuole migliorare il patrimonio edilizio italiano, miglioramento energetico, miglioramento del rischio sismico, eliminazione delle barriere architettoniche (ancora ben presenti nelle nostre città), è imprescindibile continuare con il sistema degli incentivi. Questa considerazione viene ulteriormente suffragata dalle disposizioni previste dall’ipotesi di Direttiva Europea sulla certificazione energetica degli edifici in discussione a Bruxelles. Oggi possiamo aggiungere, prendendo a spunto le 33 modifiche apportate in 32 mesi alle norme del Superbonus 110%, che occorre stabilire definitivamente la normativa di riferimento degli incentivi. Probabilmente il sistema dei bonus con il credito d’imposta attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura, alla luce delle decisioni del Governo prese con il DL 16 febbraio 2023 n. 11, è finita, per cui sarà necessario che la Politica a livello nazionale (Governo e Parlamento) definisca un nuovo schema attuativo e nuove modalità di incentivi. I vari bonus in edilizia hanno messo a disposizione importanti incentivi economici, ma i tempi brevi concessi, le incertezze normative, le problematiche sui temi urbanistici ed edilizi, le difficoltà a intervenire nei condomini, i rischi di interruzione degli incentivi, hanno creato molte difficoltà nell’applicazione concreta. Questo fatto viene confermato dalla Banca d’Italia che nel report denominato “Sondaggio congiunturale delle abitazioni in Italia”, tra le altre argomentazioni dice che l’indagine condotta fra quasi 1500 agenti immobiliari ha evidenziato un alto dato di pessimismo sull’andamento del mercato delle compravendite, mentre un minimo di ottimismo viene dal mercato dell’affitto. Osservando poi il settore immobiliare dal punto di vista delle opere edili emerge che l’incertezza normativa unita alla riduzione degli incentivi ha confermato una vera frenata: dopo il più 20% del 2021 e il più 12% del 2022, per il settore è previsto un meno 5,7% per il 2023. Nel dettaglio risulta poi che è il comparto residenziale a soffrire; secondo l’ANCE le abitazioni faranno registrare nel 2023 un meno 18,6% degli investimenti, mentre le costruzioni non residenziali continueranno a crescere con una previsione di più 7,25%. A sua volta il comparto residenziale vede un proseguimento del trend positivo per il “nuovo” con più 3,4% e un vero e proprio crollo, meno 24%, della manutenzione straordinaria, ovvero i lavori legati al Superbonus. Altro tema di grande attualità: frane, esondazioni, allagamenti (vedi quanto successo in Romagna e nel centro di Bologna nella prima settimana di maggio). Il delicato assetto geomorfologico del nostro Paese è reso ancora più vulnerabile da uno sviluppo antropico disordinato, a volte solo speculativo, dall’assenza di una manutenzione del territorio programmata, dalle sempre più frequenti piogge alluvionali causate dai cambiamenti climatici. Occorre quindi adeguare la pianificazione urbanistica comunale, obbligando i Comuni a recepire la pianificazione di bacino nei propri strumenti urbanistici, predisporre e attuare i piani di protezione civile. Molti comuni li hanno ma pochi li attuano durante le emergenze (su 334 comuni in ER i piani predisposti sono 322 ma non è dato sapere quanti siano stati effettivamente attuati). Fascicolo del fabbricato, oggi meglio noto come fascicolo digitale delle costruzioni: è un tema che si sta discutendo da almeno trent’anni, ma non è mai diventato operativo per varie ragioni e opposizioni. Nel 2021 un'apposita commissione tecnica costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha redatto un nuovo Testo Unico per le Costruzioni, che dovrebbe sostituire il DPR 380 del 2001, con lo scopo di promuovere buone pratiche di messa in sicurezza, di migliore efficienza energetica, definendo delle classi di rischio o di prestazione. Quest’ultimo aspetto, ad esempio, potrebbe servire per stabilire le priorità nella concessione degli incentivi e/o contributi economici. Insomma, uno strumento semplice che contenga la storia tecnica del fabbricato: la manutenzione effettuata, la classificazione energetica e sismica, i dati urbanistici ed edilizi, i dati catastali, ecc. Ciò che desta, e deve destare stupore, è la scarsa conoscenza (a volte addirittura disinteresse) che normalmente il cittadino ha della sicurezza della propria abitazione: impianto gas, impianto elettrico, idoneità statica e rischio sismico, certificato prevenzione antincendio, se necessario. Questa impreparazione vanifica spesso gli sforzi che lo Stato ha profuso con i vari bonus. Un dato emblematico: il 70-75% del patrimonio italiano edilizio è stato costruito in assenza di criteri antisismici. Le difficoltà emerse nel passare dalla fase concreta dei progetti legati al PNRR erano tutt’altro che inattese per chi si occupa in qualche modo dell’azione della PA, della sua qualità, della sua efficacia. Ciò non toglie, naturalmente, che esistono istituzioni, agenzie e operatori che stanno facendo di tutto perché gli impegni vengano rispettati. Vi è una questione dell’esigenza di una strutturazione multilivello e policentrica dell’azione pubblica, che coinvolga Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni, ma anche ministeri e assessorati con le loro unità organizzative, agenzie e società pubbliche, enti privati e non profit che gestiscono servizi e infrastrutture. La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 non solo non ha nemmeno iniziato a risolvere queste difficoltà, ma addirittura ha legittimato questa confusione senza generare un sistema di governance coerente e funzionale, capace di superare conflitti di attribuzioni, alibi e rimpalli di responsabilità. Senza conoscenza delle situazioni, attenzione alla esecuzione delle operazioni e non ai loro effetti, nella convinzione che una volta scritte in GU o depositata una delibera all’Albo Pretorio le norme si attuino automaticamente: resta però il fatto che per aprire una porta occorre girare una maniglia, non nel fare una legge, un decreto, un regolamento, una delibera. Non va poi dimenticato che tra i tempi della Politica e quelli delle politiche pubbliche sono quasi (eufemismo) sempre i primi a prevalere: i programmi di azioni volte all’interesse generale sono, così, piegati alle esigenze delle prossime elezioni, non a quelle delle prossime generazioni (per citare De Gasperi). Infine, ma non per importanza, c’è l’estrema difficoltà di progettare il futuro comune, intendendolo non come un progetto tecnico ma come risultato della qualità della democrazia che è il confronto tra posizioni diverse, il dibattito pubblico, per arrivare a soluzioni il più possibile condivise. Per citare un altro Statista del passato (Winston Churchill) vi è vera democrazia solo se c’è l’opposizione: il Governo c’è sempre, anche nelle tirannie. Mauro Grazia, consulente Confabitare