Il teatro Rinaldi tornerà agli antichi splendori

A Reggiolo tra i simboli della storia e della cultura locale – insieme alla rocca e a palazzo Sartoretti – figura certamente il teatro Rinaldi. Un edificio che, lentamente, sta tornando ai suoi antichi splendori, soprattutto ora che sono stati avviati gli interventi per renderlo nuovamente fruibile, dopo che di recente è stata sistemata la parte esterna, in particolare la facciata. Nei mesi scorsi è stato aggiudicato il bando per i lavori all’interno dell’immobile, per un investimento di circa due milioni di euro. La conclusione del restauro è prevista entro la fine del 2026. "Negli ultimi dieci anni – conferma l’assessore Franco Albinelli, che da anni segue da vicino la ricostruzione post terremoto – abbiamo coltivato un ambizioso progetto: sviluppare concretamente la ricostruzione fisica di Reggiolo abbinandola pure alla rinascita culturale della nostra comunità. L’inserimento di Reggiolo nelle organizzazioni nazionali e internazionali tra Comuni legati alla figura di Matilde di Canossa, deceduta qui nel 1115, è stata premiata dalle varie manifestazioni. In attesa della ristrutturazione dell’antico teatro Rinaldi abbiamo pensato e organizzato stagioni pre-teatrali nell’auditorium Fellini-Masina, allo scopo di riabituare i nostri concittadini, dopo settant’anni, al piacere di partecipare a spettacoli di prosa e musica".

Il teatro Rinaldi di Reggiolo è molto antico: risale al 1613 un dipinto dell’artista parmigiano Ambrogio Viarana, che raffigura la piazza del paese con palazzo Sartoretti, la rocca militare e, in basso a destra, l’edificio adibito proprio a teatro. Un documento del 1750 attesta l’esistenza di un Teatro della Comunità proprio dove si trova il Rinaldi. Questo riferimento storico circa l’esistenza dell’edificio nel contesto del secolo XVI ne fa uno dei più antichi teatri d’Italia. Nel 2021 si sono conclusi i primi lavori di restauro del Foyer e del Ridotto, dedicati rispettivamente al basso reggiolese Antonio Zerbini (Reggiolo 1924-Milano 1987) e al compositore Nino Rota (Milano 1911-Roma 1979) nipote del Rinaldi. Maria Luigia, duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, autorizzò il podestà Ferdinando Bianchi a realizzare un importante intervento di ristrutturazione, su progetto dell’architetto Luigi Sottili, i cui lavori, dal 1832 al 1838, portarono il teatro all’attuale configurazione. Il costo fu sostenuto per 4.000 lire a carico della comunità e per 230 lire grazie all’acquisto dei palchi da parte dei cittadini più facoltosi di Reggiolo. Il teatro fu così dotato di tre ordini di 18 palchi ciascuno, di uguali forme e dimensioni, ognuno dei quali poteva ospitare sino a sei persone. La platea, a ferro di cavallo molto allungato, aveva la capacità di un centinaio di posti. Per contenere le spese, palchi e balaustre furono costruiti con legno di pioppo e ricoperti con tela di iuta decorata.