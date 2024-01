Il tempio del ballo cambia veste. Il Cocoricò si trasforma in un teatro e gli attori scendono in pista

Dal giorno di San Valentino per tre giorni la discoteca Cocoricò di Riccione si trasformerà in teatro, diventando un avamposto della drammaturgia. La piramide s’illuminerà con ‘Scritture in scena’, rassegna organizzata da Riccione Teatro con il sostegno del MiC e di Siae, nell’ambito del programma ‘Per Chi Crea’. In cartellone quattro spettacoli scritti, interpretati e diretti dalla nuova generazione del teatro italiano, tutti under 35 e in qualche modo legati a Riccione. È il caso del varesino Tommaso Fermariello e del veronese Nicolò Sordo scoperti proprio dal Premio Riccione per il Teatro con il concorso under 30 dedicato a Pier Vittorio Tondelli. Gli altri due autori, il palermitano Giuliano Scarpinato e il napoletano Alessandro Paschitto hanno invece studiato alla scuola di drammaturgia Scritture, diretta da Lucia Calamaro e promossa da Riccione Teatro in collaborazione con altre importanti istituzioni teatrali. Si parte la sera del 14 febbraio con un doppio spettacolo per giovani spettatori. Alle 21 Scarpinato, con A+A. Storia di una prima volta, mette in scena i falsi i miti, paure e ansie da prestazione che tormentano due adolescenti interpretati da Beatrice Casiroli ed Emanuele Del Castillo. Alle 22,30, Sordo presenterà invece il suo visionario Inferno grande, storia ambientata nell’immaginaria Col Angeles, piccola località turistica dove si aspetta il fine settimana per sballarsi e dove l’inverno genera solitudini. L’autore, nonché regista sarà sul palco anche come attore con lo pseudonimo di Niki Neve, al suo fianco Federico Benatti, Riccardo Ottaviani, Davide Recchia, Matteo Zanetti e Roberto Zanetti. Secondo appuntamento giovedì 15 alle 21 con Fermariello, che con R+G reinterpreta Romeo e Giulietta, ponendo il focus sull’inquietudine adolescenziale dei due protagonisti shakespeariani. Saranno interpretati da Caterina Benevoli e Duccio Zanone, diretti da Stefano Cordella su musiche di Gianluca Agostini.

Venerdì 16 alle 21 a salire sul palco sarà Alessandro Paschitto con ‘Afànisi’, esperienza teatrale innovativa, basata sulla partecipazione attiva e sull’interazione degli spettatori. Interpretato dall’autore-regista con Raimonda Maraviglia, Francesco Roccasecca e con la partecipazione di Manuel Severino, lo spettacolo ruota attorno una serie di domande provocatorie, capaci di sorprendere e appassionare il pubblico. Sotto la piramide che domina la città la rassegna dei giovani autori segna il connubio e rinnova la collaborazione tra il mondo del teatro e una delle discoteche simbolo della riviera, di fama internazionale. Come ricordano gli organizzatori, "già negli anni Novanta il Riccione Ttv Festival ha portato alcuni dei suoi ospiti più importanti al Cocoricò, dove nel 2021 si è pure tenuta la serata finale dei Premi Ubu, gli Oscar del teatro italiano, condotta da Chiara Francini e Graziano Graziani, con un live set di Diodato e Rodrigo D’Erasmo". L’ingresso (15 euro) include un drink, riduzione a 10 euro per gli under 25. I biglietti si posso acquistare in prevendita al Palazzo del Turismo di Riccione (martedì e giovedì, dalle 14 alle 18, sul sito Liveticket.it e nelle rivendite Liveticket. Sono disponibili anche in prevendita con il sistema pay-by-link, basta inviare una richiesta via mail a stagione@riccioneteatro.it o un messaggio su WhatsApp (320 0168171).

Nives Concolino