Il Terminal container: "I dati sono in crescita. Servono le infrastrutture"

Giannantonio Mingozzi, presidente del Terminal container (Tcr) guarda al futuro con ottimismo e i dati gli danno ragione.

Presidente, quali sono i numeri rispetto al 2024?

"Da gennaio a ottobre, quest’anno, siamo arrivati a 160mila container, un + 11.81 % rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È prevedibile che entro fine anno si riesca a replicare il dato positivo del 2024. Se calcoliamo solo ottobre, sempre in rapporto allo stesso periodo dell’anno scorso, il dato è ancora migliore, cioè 28,51% in più di Teus".

Qual è invece la situazione dal punto di vista dei mercati?

"La situazione è positiva sul versante delle linee che provengono dal Mediterraneo, il traffico ha un buon andamento pari a circa un + 8%. Sul versante dell’export parliamo di semilavorati, macchinari, mentre su quello dell’import la crescita maggiore è legata alla frutta. Se dovesse migliorare ancora l’apertura del Mar Rosso, migliorerebbero anche i rapporti con i paesi del Mediterraneo. L’aumento delle navi dimostra l’apprezzamento verso il porto di Ravenna in termini di localizzazione e servizi".

L’apertura del Mar Rosso non è ancora però al massimo.

"Certo, e non ci sono le navi di una tempo, ma si registra una crescita. Mi riferisco alle aziende dell’intera regione. Penso a realtà ravennati come Righini, Rosetti Marino. Ora è importante capire cosa accadrà alle rotte".

Come procedono i lavori sulle banchine?

"Sono conclusi al 90% e presto saranno finiti anche quelli del bacino. I lavori di escavo al momento, finite le banchine di TcR e Sapir, consentono di migliorare la navigabilità e i rapporti con le linee che chiedono tempi rapidi. C’è interesse da parte di diversi armatori per il porto di Ravenna. Undici metri e mezzo di fondali sono un buon risultato, siamo vicini ad avere un paio di navi al giorno, e non si vedeva da tempo. Siamo sempre più vicini a quel dato di 300, 350 navi all’anno che potrebbero attraccare al terminal container. Ma questo è un auspicio".

Ora c’è l’accordo sulla Zona Logistica semplificata (Zls).

"È un passo importantissimo. La logistica coinvolge anche tutta la parte a destra e a sinistra della Classicana, in direzione del porto, dove sono presenti aree disponibili per nuovi lavori e investimenti. Insomma è un buon momento per il porto di Ravenna. È un po’ presto per parlare di zona franca doganale, ma lo sforzo tra Governo, Regione e autorità locali, Camera di commercio sta producendo i primi frutti.

C’è un aspetto sul quale bisogna intervenire al più presto?

"Mentre crescono i lavori sul rafforzamento delle ferrovie nel porto, continuiamo a essere carenti sulle strade, mi riferisco alla E55. Non ci sono collegamenti su gomma adeguati per i mercati del Nord Europa".