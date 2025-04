Immobili destinati all’esercizio di attività: come ottenere l'indennità di avviamento

L’avviamento commerciale è la capacità dell’impresa di realizzare un utile in ragione della notorietà acquisita nel tempo presso i clienti, in relazione all’ubicazione dell’immobile. L’avviamento esiste dal momento della nascita dell’azienda e permane se cambia il titolare. Gli articoli di riferimento sono i 34 -35 L.392/78: in caso di cessazione del rapporto di locazione per disdetta del locatore, il conduttore - che ha usufruito dei locali per le attività di cui ai punti 1-2 dell’art 27 (attività industriali, commerciali, artigianali o di interesse turistico) - ha diritto a ricevere l’indennità di 18 mensilità dell’ultimo canone pagato, 21 in caso di locazione alberghiera, nel caso in cui dette attività abbiano comportato contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori. Il credito è esigibile al momento della cessazione del rapporto. La clausola contrattuale che prevede la rinuncia preventiva dell’indennità da parte del conduttore, è nulla. Nel caso in cui l’immobile, dopo la chiusura della locazione, venga adibito ad una attività commerciale della stessa natura di quella esercitata dal conduttore uscente, o affine, o inclusa nella stessa tabella merceologica, l’indennità sarà doppia, ovvero pari a 36 mensilità. Attenzione, quindi, locatori, quando “date disdetta” alle conseguenze summenzionate. Nel caso di locazione di immobili destinati all’esercizio di attività professionali, stante il carattere fiduciario del rapporto che lega il cliente al professionista (svincolato dall’ubicazione dell’immobile), il legislatore ha ritenuto di escludere l’esistenza di un avviamento oggettivo da tutelare, quindi, al conduttore non è dovuta alcuna indennità in caso di disdetta del locatore. L’indennità di avviamento non è dovuta in caso di inadempimento del conduttore o di sua disdetta. Nel caso in cui il locatore non provveda al pagamento dell’indennità di avviamento, il conduttore avrà diritto di ritenere l’immobile, poiché le obbligazioni di rilascio dell’immobile e di versamento dell’indennità anzidetta sono dipendenti l’una dall’altra e ciascuna prestazione è inesigibile dall’altra in difetto di contemporaneo adempimento. Avv. Anna Maria Cesari Consulente Confabitare