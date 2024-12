Impianto sportivo polifunzionale di via Foro Boario

A Ferrara si apre un nuovo capitolo nel mondo dello sport, con il progetto “Arena Ferrara”, che vedrà presto sorgere in via Foro Boario un moderno impianto sportivo polifunzionale. L’intervento, reso possibile grazie a fondi PNRR intercettati dall’Amministrazione comunale e risorse del Comune, sta trasformando l'area in un complesso all'avanguardia, immerso in un contesto verde e ricco di storia. L'Arena Ferrara sorgerà infatti su una superficie di oltre 13mila metri quadrati di proprietà comunale, e unirà sport e sostenibilità. In risposta alla necessità di avere un luogo di aggregazione idoneo a ospitare manifestazioni sportive anche agonistiche al coperto, l'area sarà dotata di un nuovo impianto in grado di accogliere eventi di pallacanestro, pallavolo e pallamano, pensato per accogliere fino a 1.000 spettatori. Sul grande atrio d'accesso si apriranno un angolo bar e una piccola palestra di arrampicata con i relativi servizi, oltre a spazi accessori quali i bagni, i depositi per le attrezzature, gli spogliatoi per i giudici, il pronto soccorso e gli uffici. L’ingresso principale sarà collocato sotto il portico dell’ex Foro Boario. Percorsi ciclopedonali collegheranno l’edificio al contesto urbano, con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile. L’intervento recupera l’area storica del Foro Boario, un tempo cuore del mercato del bestiame che, dalla vecchia sede in piazza San Giorgio, fu trasferito in quest'area. Il progetto fu di Girolamo Savonuzzi, ingegnere capo del Comune, ed è risalente agli anni '30. A partire dagli anni '80, con la definitiva cessazione dell'attività del Foro Boario, il complesso conobbe un progressivo abbandono fino a diventare un luogo pressoché dimenticato e separato dal resto del tessuto urbano. Dopo decenni di abbandono dell’area, l’intervento intende restituire dignità a questo luogo, trasformandolo in uno spazio simbolo di innovazione e di comunità. Il progetto integra inoltre soluzioni avanzate per la gestione delle risorse naturali come pavimentazioni drenanti per migliorare la permeabilità del suolo, materiali ecocompatibili, come autobloccanti filtranti e calcestruzzo drenante, che rendono i percorsi sicuri e duraturi. Ci sarà un'importante integrazione con il verde: un prato inclinato offrirà una vista sul parco Barlaam, mentre alberi autoctoni creeranno zone d’ombra anche nel parcheggio dimensionato per circa 80 posti auto (di cui 7 destinati ai disabili) e 3 corriere. L’opera è finanziata con 3,5 milioni di euro di fondi PNRR (Missione 5 - Inclusione sociale) e 5,5 milioni di cofinanziamento comunale. L’investimento totale di circa 9 milioni di euro punta a completare l’impianto entro i primi mesi del 2026. «Con la realizzazione dell'Arena Ferrara, la città si dota di un'infrastruttura sportiva moderna e polifunzionale, in grado di ospitare eventi agonistici e promuovere l'inclusione sociale. Un intervento che guarda al futuro senza dimenticare il passato, riportando vita e significato a un luogo simbolico del territorio», è il commento dell’assessore Francesco Carità.