Imposta di successione: tutte le aliquote in vigore

Nel caso di acquisizione di immobile per successione, si pone il problema, per il venditore/proprietario, di regolarizzare gli aspetti fiscali (in particolare, l'imposta di successione) ai fini della compravendita. Il pagamento dell'imposta di successione avviene mediante la presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di successione che va presentata, obbligatoriamente, entro un anno dall'apertura della successione. Essa assolve all'obbligo fiscale del pagamento delle imposte di successione e nel nostro Paese (che, è quello che, ad oggi ha una tra le più favorevoli tassazioni di tutta Europa) si prevede una tassazione proporzionale (quindi con aliquote diverse) in relazione al grado di parentela tra il soggetto passivo di imposte e il defunto, precisandosi che, attraverso un c.d. "sistema di franchigie" si riconosce una totale esclusione dall'imposta di successione - entro un determinato valore del patrimonio devoluto - per alcune categorie di parenti. In sintesi, si applica l’aliquota del: 4%, per i beni devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, l’importo di euro 1.000.000,00; 6% per i beni devoluti a favore di fratelli e sorelle, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, l’importo di euro 100.000,00; 6% per i beni devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8% per i beni devoluti a favore di altri soggetti. Se il beneficiario è portatore di handicap grave (art. 2, comma 49-bis, d.l. 262/2006), qualunque ne sia la parentela, l’aliquota si applica sul valore complessivo netto eccedente euro 1.500.000. Elisa Gentilucci Notaio