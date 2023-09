In arrivo la nuova disciplina delle locazioni turistiche fra molti dubbi e poche certezze

Da alcuni giorni si susseguono le polemiche in ordine all’ipotesi di una nuova disciplina delle locazioni turistiche presentata dal Ministro Daniela Santanchè. Un tema che era stato di recente trattato a livello europeo, ma con lo scopo di armonizzare i metodi di raccolta, trattamento e diffusione dei dati. Ben altra “caratura”, invece, ha il Disegno di legge proposto che, sotto vari profili, pone seri dubbi sulla sua costituzionalità. Al netto delle osservazioni che sto per fare, la sensazione che emerge dalla norma è quella di un Ministro che ha scelto di colpire, anche duramente, i proprietari di casa (soprattutto i piccoli e i medi) e di schierarsi dalla parte degli albergatori e relative associazioni di categoria. Scelta che non condivido ma che ritengo legittima, il Ministro è lei, ma allora perché “nascondersi dietro un dito”? Da un Ministro ci si aspetta che dica chiaramente da che parte sta! Vuole difendere a tutti i costi gli albergatori? Legittimo, ma abbia il coraggio di dirlo! La norma in quanto tale, invece, appare confusa e anche palesemente incostituzionale in alcuni suoi tratti specifici. Se partiamo dall’articolo 1 la confusione regna sovrana! Infatti, ben lungi dal riguardare i contratti turistici si vanno a colpire tutti i contratti inferiori a 30 giorni, quindi anche quelli sottoscritti magari per necessità personali che nulla hanno a che vedere col turismo. In pratica il Ministro vuole imporre a tutti di andare in albergo, punto! Che significa anche da un lato imporre le modalità di circolazione delle persone, dall’altro porre limiti all’uso legittimo della proprietà privata. Il tutto in spregio alle norme europee e alla nostra Costituzione. Complimenti! Anche la previsione del limite del numero di notti, fissato a due, è insensata e illegittima. Intanto più o meno nessuno va una sola notte in una casa privata (lo dicono le statistiche dei portali), seconda cosa, così stabilendo si introducono sia limiti alla proprietà privata (senza passare da una legge costituzionale), sia alla circolazione delle persone, che una disparità di trattamento fra medesime situazioni (due no, tre si). Non solo, ma viene addirittura prevista una sanzione di migliaia di euro che nemmeno in molti reati penali è applicata. Siccome non è così che si contrastano eventuali situazioni anomale (che, però, il Ministro non dice quali siano), è evidente che l’intento non può che essere quello di veicolare forzatamente le persone verso le strutture alberghiere. Ma non basta, la distinzione fra Città Metropolitane e non appare ulteriormente discriminatoria e incostituzionale. Se io ho l’immobile al di qua della linea di confine faccio quello che voglio, se è al di la vengo pesantemente sanzionato. Ancora peggio è la previsione di cui all’art. 4, nel quale si introduce una disparità di trattamento soggettiva, con previsioni che la maggior parte dei reati penali non hanno. Il Ministro dovrebbe spiegarci quale differenza c’è, dal punto di vista del Diritto privato, fra un immobile locato da un proprietario incensurato e uno locato da un soggetto che ha subito una condanna penale. Salvo che non sia stato condannato dal giudice ad una forma interdittiva specifica di natura accessoria, la limitazione è senza senso e in palese violazione della Costituzione per disparità di trattamento. Che lo scopo sia quello di “forzare la Costituzione” è evidente anche dagli articoli 5 e 6 che, nei fatti, equiparano un piccolo proprietario ad un imprenditore alberghiero (senza averne le possibilità economiche). L’obbligo di specifiche dotazioni degli appartamenti che richiamano quelle degli alberghi, altro non serve che a scoraggiare il privato e indurlo a non utilizzare questa forma contrattuale. Se lo scopo era solo quello di garantire standard qualitativi e igienici, allora diciamo che la norma è del tutto sbagliata. L’attività in forma imprenditoriale come imposta dal disegno di legge è anche più “subdola”, perché pone il limite “invalicabile” di due appartamenti. Ora, premesso che i grandi proprietari di norma si affidano a società che gestiscono per loro gli immobili, è evidente che la norma vuole colpire direttamente quei privati che, avendo ereditato qualche appartamento o avendolo comprato negli anni (magari con i sacrifici del mutuo, delle tasse, manutenzioni e spese varie) vorrebbero metterlo a reddito. Cosa accade con la nuova norma? Che se hai tre appartamenti devi trasformarti in imprenditore oppure lasci perdere! Quindi viene introdotta con legge dello Stato una violazione della Costituzione per disparità di trattamento e limitazione al pieno godimento della proprietà privata. L’assurdo, inoltre, è che, moralmente, si ritiene indegno che un proprietario di casa possa trarre dal proprio immobile un reddito che non sia quello che vuole il Ministro. Un’ultima considerazione. Si sente sempre più utilizzare – come giustificazione a una norma incoerente e incostituzionale – il fatto che per colpa delle locazioni brevi si svuotano i centri delle città. Ora ben ricordo che alcuni anni fa la colpa era attribuita ai negozi prima e al food poi. Ministro Santanchè, La prego, nel caso, la prossima volta non diamo la colpa ai troppi gatti che circolano per i centri cittadini. Almeno loro, poveri felini, lasciamoli vivere in pace! Avvocato Luca Capodiferro Presidente centro studi giuridici Confabitare