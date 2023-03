In scena ’Il Nodo’ con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna

Appuntamento sabato 11 marzo, alle 21, e domenica 12 marzo, alle 16, in Teatro comunale a Carpi con ‘Il Nodo’, di Johnna Adams. Sul palcoscenico Ambra Angiolini e Arianna Scommegna, con la regia di Serena Sinigaglia. ‘Il Nodo’ è ambientato in una classe di prima media della scuola pubblica di Lake Forest, piccolo centro abitato nei dintorni di Chicago. E’ la storia di due donne – una insegnante l’altra madre –, che si incontrano nell’ora di ricevimento: il tema è quello del bullismo di cui è stato vittima l’alunno-figlio. Tanti gli interrogativi: di chi è la colpa se i giovani si trasformano in vittime o carnefici? Quali sono le responsabilità educative?