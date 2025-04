Inaugurata l'8 marzo la nuova sede a L'Aquila

L’8 marzo è stata inaugurata la nuova sede di Confabitare L’Aquila alla presenza del presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, del Sindaco dell’Aquila e del presidente di Confabitare L’Aquila Paola Trivellini. L’apertura della nuova sede di Confabitare L’Aquila ha rappresentato un traguardo significativo per l’associazione e un'opportunità importante per il territorio. La città, con la sua storia, il suo forte vissuto e le sue specifiche esigenze abitative, necessitava di un punto di riferimento stabile e competente, in grado di offrire assistenza ai proprietari e di promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni locali. Il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha dichiarato: «L’Aquila ha affrontato sfide uniche nel settore abitativo, e oggi è fondamentale gestire con attenzione il patrimonio immobiliare ereditato. Abbiamo lavorato per evitare un’eccessiva offerta abitativa che rischierebbe di abbassare la qualità dei quartieri e alterare il mercato immobiliare. L’Aquila deve continuare a crescere in maniera sostenibile, garantendo opportunità ai cittadini e mantenendo il giusto equilibrio tra domanda e offerta di abitazioni». L’inaugurazione della sede aquilana è stata anche un’occasione per illustrare il ruolo e le attività dell’associazione, il suo impegno nella tutela della proprietà immobiliare e l’importanza di un’azione sinergica tra cittadini e amministrazioni. Alberto Zanni, Presidente Nazionale di Confabitare, ha dichiarato: «Questo territorio ha un rapporto profondo e complesso con il tema della casa, e Confabitare vuole essere un punto di riferimento concreto per i proprietari, garantendo loro servizi mirati e un supporto costante. Il nostro obiettivo è far sì che ogni casa sia un luogo di sicurezza, valore e benessere». Paola Trivellini, Presidente di Confabitare L’Aquila, ha aggiunto: «Il mio impegno è quello di mettere a disposizione degli associati, dei proprietari immobiliari e delle istituzioni la mia esperienza ultratrentennale nel mercato immobiliare aquilano. Stiamo costruendo una squadra di professionisti altamente qualificati in diversi settori per rispondere efficacemente a tutte le esigenze legate alla casa. L’Aquila, suo malgrado, a causa del sisma, è diventata un esempio nazionale per la ricostruzione e la riqualificazione degli edifici, oltre che un laboratorio per il mercato delle locazioni. La città è oggi tra quelle con la maggiore richiesta di immobili in affitto per diverse necessità, in un momento particolarmente delicato per chi è alla ricerca di alloggi. Confabitare L’Aquila vuole essere un punto di riferimento per affrontare insieme queste sfide e garantire soluzioni concrete alla comunità». L’apertura della sede di Confabitare a L’Aquila segna quindi un passo avanti importante per la città e per tutti coloro che, quotidianamente, si confrontano con le dinamiche del settore immobiliare.