Inaugurata la nuova mensa di Fondoreno Opera innovativa grazie al PNRR e al Comune

È stata inaugurata da pochissimi giorni la nuova mensa scolastica della scuola primaria di Fondoreno, un intervento frutto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il primo concluso nell’ambito scolastico. Si tratta di un'opera attesa e fondamentale, che modernizza la struttura scolastica nella frazione e migliora la qualità dei servizi offerti. «L’inaugurazione della mensa rappresenta un importante passo in avanti nella modernizzazione delle infrastrutture scolastiche del Comune, confermando l’impegno dell’amministrazione per il benessere delle nuove generazioni. La mensa è ora pronta ad accogliere i piccoli studenti di Fondoreno, garantendo loro un ambiente confortevole, sicuro e sostenibile a livello energetico», specifica l’assessore al PNRR Francesca Savini. «Aggiungiamo un altro tassello ad uno degli obiettivi più importanti per l’Amministrazione, cioè quello del benessere dei bambini che avranno la possibilità di usufruire di un ambiente moderno sicuro e sano. I bambini potranno vivere appieno il momento conviviale del pranzo che diventa occasione di socializzazione, di inclusione e di condivisione, fondamentale nel percorso educativo. Il nuovo locale si presta anche ad essere condiviso con la comunità, dimostrando così ancora una volta l'attenzione da parte del Comune di Ferrara per le frazioni», ha aggiunto l’assessore alla Pubblica istruzione Chiara Scaramagli. All’inaugurazione di giovedì sono intervenuti gli assessori comunali con delega al Pnrr Francesca Savini e alla Pubblica istruzione Chiara Scaramagli insieme ai dirigenti del Servizio coordinamento e monitoraggio degli interventi PNRR e dei progetti complessi e del Settore Istruzione. La scuola primaria di Fondoreno è stata edificata nei primi del Novecento, sul modello delle tradizioni scuole pubbliche del periodo. Il Comune di Ferrara, nel 2022, ha intercettato e ottenuto un finanziamento PNRR con il quale, unitamente all’importante contribuzione comunale, ha potuto dotare la scuola della frazione di un idoneo servizio di mensa scolastica, predisponendo nuovi spazi da adibire a questa funzione. La nuova mensa, progettata e realizzata sotto la direzione del Comune di Ferrara, servizio Edilizia, rappresenta un esempio di struttura moderna e sostenibile. L’edificio è stato costruito seguendo criteri specifici che hanno l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale e garantire una gestione efficiente dal punto di vista energetico. Tra le innovazioni principali spicca l’impianto fotovoltaico (da 8,55 kW con accumulo da 10,50 kWh) che contribuirà all’autonomia energetica della struttura. L’intero edificio è classificato NZEB (Near Zero Energy Building), grazie all’utilizzo di materiali performanti e all’adozione di un sistema impiantistico avanzato che include climatizzazione VRF, produzione di acqua calda con pompa di calore, ventilazione meccanica con recupero di calore e assenza di combustibili fossili. Prima di questo intervento, i pasti per gli alunni venivano serviti in due locali ricavati al primo piano, una soluzione che sacrificava spazi per l’attività didattica e che richiedeva di essere adeguata al rispetto dei requisiti normativi. Con la nuova mensa, progettata per ospitare fino a 94 pasti suddivisi su due turni, la scuola si dota di un ambiente moderno, accessibile e conforme alle normative vigenti sia in materia igienico-sanitaria che di sicurezza. La struttura è stata costruita in aderenza alla scuola esistente, minimizzando così l’impatto sul giardino scolastico. La semplicità architettonica del nuovo edificio, con ampie aperture per garantire luminosità naturale, si integra perfettamente nel contesto esistente. I lavori, affidati all’impresa Arte Casa Immobiliare di Ferrara, erano iniziati a fine novembre 2023. L’investimento complessivo, pari a 670.000 euro, è stato finanziato grazie a 132.000 euro di contributo PNRR/FOI e a 538.000 euro di fondi comunali. Nelle prossime settimane verranno completati i collegamenti impiantistici ai bagni e avviati interventi di compensazione ambientale con la piantumazione di nuovi alberi. Inoltre, con un ulteriore investimento è prevista per il 2025 una riqualificazione delle aree esterne della scuola, in accordo con la direzione scolastica.