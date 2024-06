Inaugurata la nuova sede di Confabitare a Faenza

Il 14 giugno ha visto l’inaugurazione della nuova sede di Confabitare a Faenza che sta lavorando per diventare un punto di riferimento fondamentale per la comunità, supportando i proprietari, gli inquilini e l’amministrazione comunale in un percorso di crescita. La prima parola al Coordinatore della delegazione di Faenza, Dario Ligresti: «Questo è un giorno importante. Lavoriamo come collante con le istituzioni, collaborando sul progetto dedicato alla casa». Il Sindaco Massimo Isola ha sottolineato l'importanza di Confabitare per Faenza: «I corpi intermedi sono essenziali per affrontare queste sfide. Ora dobbiamo agire e ringrazio tutti per la collaborazione e l'impegno». Alberto Zanni ha ribadito l'impegno di Confabitare: «Oggi è una giornata di festa, ma anche di assunzione di responsabilità. Vogliamo offrire assistenza a tutti i proprietari immobiliari, ma non solo: dobbiamo trovare un equilibrio tra proprietari e inquilini, garantendo case a prezzi accessibili e una giusta remunerazione per i proprietari. Dopo l'alluvione, a Faenza, ci sono ancora molti problemi da risolvere, siamo qui per portare il nostro contributo e aiutare l'amministrazione comunale a risolverli». L’assessore Davide Agresti ha aggiunto: «C’è bisogno di collaborazione fra l’amministrazione e i privati ed è già in atto un progetto sulla casa che vede Confabitare come parte attiva». Silvia Spronelli, CEO di Solo Affitti, ha concluso: «Stiamo lavorando per estendere la partnership tra Solo Affitti e Confabitare a livello nazionale».