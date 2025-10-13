Inaugurato il primo tassello della nuova CERTIS Medicina

Al Centro Commerciale Medicì è stato inaugurato il nuovo pergolato fotovoltaico da 20 kW connesso a una colonnina di ricarica per veicoli elettrici da 22 kW AC, realizzato dal Comune e affidato in gestione a Solar Info Community. L’impianto rappresenta il primo tassello della CERTIS Medicina - Comunità Energetica tra Imprese e Solidali, promossa dal Centro per le Comunità Solari in collaborazione con il Consorzio Medicì e con il patrocinio comunale. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Matteo Montanari, l’Assessore Massimo Bonetti, il prof. Leonardo Setti, Presidente del Centro per le Comunità Solari Locali, Marinella Michelato, CEO di Solar Info Community, Sara Tinarelli in rappresentanza del presidente CERTIS Roberto Tinarelli, e Aldo Sabattini, membro della Comunità Energetica con la sua attività Otticando, parte della rete locale. Presenti anche numerose imprese locali. Il Sindaco Montanari ha sottolineato il ruolo dei cittadini nella transizione energetica. Sara Tinarelli ha evidenziato come la CERTIS generi valore condiviso per il territorio. Il nuovo Community Charger amplia il servizio di ricarica avviato nel 2017: solo nel 2024 le due colonnine attive hanno erogato 86.837 kWh di energia 100% rinnovabile, evitando 99.117 kg di CO2 e consentendo oltre 2 milioni di km percorsi. Per il prof. Setti le CERTIS integrano responsabilità sociale delle imprese, efficienza energetica e lotta alla povertà energetica. La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro e la prima ricarica simbolica di un’auto elettrica.