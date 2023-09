Incendi e condomini, parola d'ordine prevenzione

La sicurezza antincendio nei condomini è senza dubbio uno degli obiettivi strategici da conseguire da parte degli Amministratori condominiali, ma senza il contributo consapevole dei condomini, qualunque sforzo e investimento messo in campo dagli Amministratori, rischia di risultare vano. Con l’obiettivo di incrementare la consapevolezza dei condomini, di seguito vengono affrontate le problematiche connesse all’iter tecnico amministrativo e quelle legate alla sicurezza degli impianti tecnologici. L’iter tecnico amministrativo Molto spesso i condomini sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 in quanto il fabbricato stesso o alcune sue parti sono regolamentate dalla normativa emanata dal Ministero dell’Interno. Nei casi in argomento, è necessario adempiere alle procedure tecnico amministrative del detto Decreto. In particolare, il tipo di controllo previsto dipende dalla rilevanza del fabbricato e/o di una o più delle sue parti. In aggiunta ai controlli previsti, i Comandi dei Vigili del Fuoco esercitano su tutti i condomini, anche non soggetti al DPR 151, una vigilanza ispettiva di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 139/06, su esposto o in caso di intervento di soccorso, a seguito del quale, in presenza di condizioni di rischio, provvede a dare comunicazione al sindaco e al prefetto ai fini degli atti e delle determinazioni di competenza. A proposito dei controlli del Comando dei Vigili del Fuoco, si sottolinea nel caso delle autorimesse, spesso costituite da spazi privati (box auto) e spazi condominiali (corsie di manovra), il personale VF deve poter accedere anche agli spazi privati per verificare la richiamata sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. In assenza dell’accesso, non potrà essere rilasciato il Verbale di visita tecnica con esito positivo o il Certificato di Prevenzione Incendi e il Comando potrebbe essere costretto a comunicare il parere contrario all’esercizio alle autorità competenti. I requisiti di sicurezza degli impianti tecnologici Tra gli impianti tecnologici rilevanti diffusamente negli edifici condominiali, la parte del leone la fa certamente l’impianto elettrico, ogni giorno sempre più complesso visto che gli edifici condominiali sempre più spesso sono interessati ad esempio dalla presenza di impianti fotovoltaici, dalla sostituzione delle apparecchiature di riscaldamento/cottura a gas con apparecchi elettrici e dalla realizzazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici. Pertanto, è necessario che le installazioni elettriche siano realizzate a regola dell’arte ,ma è soprattutto fondamentale che gli impianti e le attrezzature siano esercite a regola dell’arte. In particolare, la norma CEI 64-8 prevede che gli impianti elettrici ordinari, compresi quelli delle unità abitative, devono essere sottoposti a controllo e manutenzione ogni 5 anni, mentre gli impianti di sicurezza devono essere verificati ogni 2 anni. Tale onere grava sull’amministratore di condominio per le parti comuni, sui condomini per le parti private. Ing. Calogero Turturici (Comandante Vigili del Fuoco di Bologna)