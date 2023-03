Inclusione e coesione sociale: ecco perché sostenere lo sport è diventato importante

Lo sport è uno strumento fondamentale di inclusione e coesione sociale. È infatti in grado di insegnare ai ragazzi – in una fase importante della loro crescita – il lavoro di squadra, il senso di appartenenza, il rispetto delle regole e dell'avversario, e soprattutto aiuta ad avere una maggiore conoscenza di sé e dell’altro. Insomma lo sport non è un semplice passatempo bensì uno strumento che è anche in grado di trasmettere un modello di vita sano, proprio come i valori che ne sono alla base. In quest'ottica diventa sempre più importante sostenere chi attraverso lo sport si impegna affinché tutto questa avvenga. Ovvero le associazioni associazioni sportive dilettantistiche “che svolgono una rilevante attività di interesse sociale”, che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Ecco proprio a loro è possibile devolvere il 5x1000. È importante sottolineare che il CONI effettua tutti i controlli del caso sulle domande presentate all’Agenzia delle Entrate e trasmette all’Agenzia l’elenco delle associazioni che possono essere destinatarie del contributo. E si tratta di associazioni sportive ASD e SSD che hanno bisogno di questo tipo di sostegno per portare avanti i loro progetti socialmente utili all'insegna dello sport sui propri territori di competenza.