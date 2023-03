Innovazione e sostenibilità, modello Garc

Fra le 9 aziende innovative sostenute dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il bando sull’attrattività previsto dalla Legge Regionale 14 c’è anche l’impresa di costruzioni GARC di Carpi. La società, che nel nome – acronimo di Gruppo Autotrasportatori Ribaltabili Carpi – porta traccia della sua identità originaria, oggi è qualcosa di profondamente diverso, risultato di un percorso che l’ha trasformata da impresa artigianale a impresa industriale, perseguendo una politica di specializzazione, ma anche della diversificazione, che l’ha portata ad essere una realtà articolata che si muove entro il perimetro di esempi di economia circolare. Ora GARC, che nel 2022 ha consolidato un valore di produzione di 95 milioni e occupa oltre 250 maestranze, si definisce "un’impresa rigeneratrice moderna e all’avanguardia, che opera ispirata dal benessere comune e utilizza il business come forza positiva per favorire una società più giusta, inclusiva e rispettosa della biosfera". Il suo modello di business poggia sull’eliminazione dello spreco di risorse e dell’inquinamento e nel fare circolare prodotti e materiali al massimo valore per rigenerare la natura. Ci introduce a conoscere la società il direttore generale Andrea Grillenzoni. La vostra società ha decisamente sposato la causa della sostenibilità. Come è maturata questa conversione? "La sostenibilità è asse determinante...