Nell’ambito di installazioni e manutenzioni di ascensori sono applicabili due detrazioni fiscali. Da specificare che sono sempre detrazioni fiscali ma NON è più applicabile lo sconto in fattura. Le tipologie di detrazione sono due: interventi di ristrutturazione/manutenzione straordinaria e interventi per superamento barriere architettoniche. Con la nuova legge di Bilancio è stata introdotta una differenza di aliquote tra prima e seconda casa. Dal 1 gennaio 2025, le detrazioni per ristrutturazione si articolano come segue: • Detrazione 50% su spese sostenute nel 2025 riservate alla prima casa, ovvero per chi ha diritto reale di proprietà/godimento e utilizza l’immobile come abitazione principale. • L’aliquota scenderà al 36% nel 2026/2027; • Detrazione 36% per le seconde case ed immobili non destinati a residenza principale. • L’aliquota scenderà al 30% dal 2026; • Per questi interventi è previsto un tetto massimo di spesa di € 96.000. Detrazione del 75% per interventi di superamento barriere architettoniche con pagamenti che devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2025. Chi può ottenere la detrazione del 75%? Persone fisiche: proprietari o titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di intervento. Condomìni, per interventi sulle parti comuni degli edifici. Imprese e soggetti IRES: in relazione ad interventi su immobili strumentali all’attività. Per ottenere la detrazione del 75% non sono richiesti requisiti di tipo reddituale o di disabilità. È sufficiente che gli interventi siano volti al superamento degli ostacoli che impediscono la piena accessibilità a chiunque. Esistono limiti di spesa? La detrazione del 75% sulle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo massimo di: € 50.000 per gli edifici unifamiliari; € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici da due a otto unità; € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici con più di otto unità. Quali sono le regole per delibere condominiali? Per deliberare lavori inerenti il bonus barriere architettoniche effettuati in condominio, è sufficiente in sede di assemblea, la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale. Come si ottengono le due detrazioni? Non è necessario presentare alcuna domanda. È sufficiente conservare documentazione relativa ai lavori e ai pagamenti, da esibire in caso di controlli. Effettuare i pagamenti con bonifico parlante, indicando correttamente causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA/Codice Fiscale dell’impresa esecutrice. Inserire le spese nella dichiarazione dei redditi, ottenendo la detrazione in dieci rate annuali. Per la detrazione 75%, presentare asseverazione da parte di un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal DM 14 giugno 1989, n. 236 incluse autorizzazioni comunali se necessarie. Sergio Fancelli Abitel Ascensori srl