L' esperto risponde

Volevo sapere se le deleghe presentate all’assemblea possono essere considerate nelle votazioni al pari delle presenze reali. La delega, per Legge anche al di fuori dell’ambito condominiale, è lo strumento che garantisce a colui che è interessato a una discussione, ma non vi possa partecipare per qualsiasi motivo, di poter essere virtualmente presente tramite il delegato di propria fiducia, al pari di chi è presente fisicamente; quindi si le deleghe in Assemblea di Condominio vanno conteggiate al pari dei presenti “reali”. La legge del Condominio oggi in vigore e che ha prodotto i nuovi articoli del Codice Civile (la Legge 220/2012) prevede però, al contrario della precedente normativa, un limite di deleghe accumulabili da un solo delegato qualora nell’edificio siano presenti più di 20 Partecipanti al Condominio; così come da essa risultano ora vietate le deleghe all’amministratore. In tali casi, se non rispettata la normativa, potrebbero sorgere delle grandi problematiche; la giurisprudenza ritiene in buona parte nulla e priva di valore una qualsiasi Assemblea costituitasi con numeri formati “anche” dalle deleghe che risultino extra rispetto alla “tolleranza” imposta dalla Legge (e non possiamo che ritenere che abbia ragione), le delibere eventualmente assunte con le stesse deleghe oltre l’ammesso dalla normativa risulteranno anch’esse nulle o certamente annullabili entro i 30 giorni dalla presa coscienza del verbale da parte del singolo condòmino interessato; stesso problema potrebbe crearsi con il Regolamento Contrattuale che, a prescindere dalla Legge 220 e dal numero di condòmini, nella gran parte dei casi pone limiti al numero di deleghe accettabili dal singolo. Se ci si accorgesse quindi della problematica, da parte del Presidente o grazie alla consulenza fornita dall’amministratore, sarà perciò non conveniente proseguire oltre e/o invitare il delegato, eccessivamente scelto dai propri vicini, a scartare le deleghe oltre i limiti, ricalcolando quindi i termini stessi della possibilità di costituzione dell’Assemblea con i “nuovi” numeri più piccoli e poi i quorum deliberativi che man mano andranno a profilarsi durante la discussione.