Ferrara si candida a Città Europea dello Sport 2027, puntando su un ambizioso progetto sportivo. Conosciuta in tutto il mondo come la "Città delle biciclette", è pronta a valorizzare il legame tra il suo patrimonio storico e culturale e una visione moderna dello sport. Il Comune di Ferrara, guidato dal sindaco Alan Fabbri e dall’assessore allo Sport Francesco Carità, ha avviato infatti un maxi piano di riqualificazione che sta ridisegnando il panorama sportivo cittadino. La Cittadella dello Sport, il nuovo Palazzetto dello Sport, la palestra di via Canonici e l’innovativo Skate Park sono solo alcune delle infrastrutture in fase di realizzazione o progettazione. Questi interventi, previsti entro il 2026, risponderanno alle esigenze di atleti, famiglie e giovani promesse, consolidando Ferrara come centro di eccellenza sportiva. «Con un’identità che unisce tradizione e modernità, Ferrara punta a vincere la candidatura a Città Europea dello Sport 2027, dimostrando come lo sport possa essere un motore di sviluppo, anche in termini di indotto economico, e di inclusione sociale», chiarisce l’assessore Francesco Carità. Un focus strategico è rivolto allo sport inclusivo e intergenerazionale, in modo da coinvolgere bambini, giovani, anziani e persone disabili in attività sportive da praticare anche in modo condiviso, per accrescerne i benefici, puntando sulla socializzazione e sulla condivisione. Progetti come il Ferrara Sport Festival, in programma per settembre 2025, celebreranno lo sport come strumento di benessere, coesione sociale e divertimento. L’evento, ideato dall’assessore Carità in base alle linee di mandato del sindaco Alan Fabbri, proporrà tre giorni di attività, diffuse in tutta la città ad accesso libero, gratuito e adatte a tutti, tra open day, campus, incontri, sessioni di fitness, gruppi di allenamento, spettacoli, conferenze e dibattiti. Le location, tra cui parchi, piazze, giardini, mura cittadine, impianti sportivi, teatri e sale, diventano palcoscenici per iniziative benefiche e inclusive, arricchendo l’esperienza cittadina. Non ultimo, Ferrara vanta una tradizione sportiva di successo, con atleti di caratura mondiale come Alessia Maurelli (ginnastica ritmica, capitana delle Farfalle), la canoista Marta Bertoncelli, Luca Rambaldi (canottaggio), e le giovani eccellenze nelle squadre di pattinaggio, football americano e ginnastica. Parallelamente, il Comune sostiene squadre locali come la Pallamano Ariosto, promossa in A1, e le Aquile, protagoniste della massima serie di football americano dal 2025. Gli investimenti nell’edilizia sportiva mirano a creare strutture innovative e sostenibili. Il nuovo Skate Park, progettato a basso impatto ambientale, e la palestra di via Canonici, con spazi multifunzionali, ne sono un esempio. Inoltre, la rigenerazione urbana include percorsi ciclopedonali, zone verdi e progetti che integrano sport e natura, consolidando Ferrara come modello europeo di città sostenibile.