La Convention Nazionale di Confabitare apre il dibattito sul futuro delle città italiane

Bologna si prepara a ospitare la Convention Nazionale di Confabitare, in programma il 28 e 29 novembre al Centro Congressi dell’Hotel Savoia Regency in via del Pilastro 2. Due giorni che riportano al centro del dibattito una domanda semplice e decisiva: come si governa una città che cambia, quando cambiano le forme dell’abitare e dell’ospitalità? Il titolo dell’edizione di quest’anno è chiaro come un manifesto. Locazioni brevi e turistiche: ospitalità che cambia, regole locali e prospettive nazionali, un tema che tocca la vita quotidiana delle famiglie, orienta le decisioni dei proprietari, influenza l’economia dei quartieri e mette alla prova la capacità delle amministrazioni di governare una trasformazione ormai strutturale. Confabitare parte da un dato di realtà. In Italia la richiesta di abitazioni in locazione cresce per ragioni strutturali, dalla mobilità del lavoro all’accesso al credito, sempre più selettivo, mentre l’offerta fatica a stare al passo. Molti proprietari percepiscono il lungo termine come rischioso e faticoso, tra morosità, tempi di recupero lenti, incertezze su regole e tasse. In questo spazio si è inserita l’ospitalità breve, che ha sostenuto la ripartenza turistica nei luoghi dove la ricettività tradizionale non basta. C’è chi cerca un colpevole, ma la vera domanda è un’altra: come far convivere il diritto alla casa con la vocazione dei territori, senza sacrificare né la vivibilità dei centri urbani né l’energia economica che li tiene vivi. La giornata del 28 novembre raccoglierà tavole rotonde con voci diverse, rappresentanti istituzionali, docenti, professionisti, manager. Colpire in modo indiscriminato le locazioni brevi non significa riportare automaticamente quelle case sul mercato tradizionale. Molte, più realisticamente, resterebbero chiuse, come già accaduto in altre città. Gli esperti porteranno proposte calibrate sui luoghi, perché i problemi dei centri storici non sono quelli delle periferie né dei piccoli comuni. Si ragionerà sugli strumenti che riducono il rischio del lungo termine, per riportare immobili oggi fermi o sottoutilizzati verso contratti stabili e trasparenti. Il 29 novembre l’Assemblea Nazionale di Confabitare riunirà Dirigenti e Presidenti delle sedi provinciali per un confronto interno sulle nuove norme e sugli strumenti operativi. È qui che l’analisi diventa metodo, con linee guida per le sedi territoriali, modelli di accordo, proposte da portare ai tavoli con i Comuni e con il Governo. L’obiettivo di queste due giornate è costruire un linguaggio comune, fondato su dati concreti e su una visione equilibrata. Le amministrazioni sono chiamate a fare un ragionamento lucido, capace di tutelare la vivibilità della città tenendo conto di tutti gli attori in gioco nell’ottica di avere più case abitate e ben curate, quartieri che restano vivi anche fuori stagione e un’ospitalità che crea valore economico e sociale, ma non snatura i quartieri.