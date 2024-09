La fiera dedicata alla progettazione e alla costruzione

L’innovazione incontra il sistema delle costruzioni nella storica fiera italiana di settore. Imprese, professionisti e associazioni insieme per lo sviluppo della filiera delle costruzioni SAIE è l’occasione da non mancare per gli operatori del settore perché agisce da acceleratore di opportunità commerciali e da strumento per incontrarsi in presenza per rafforzare o creare nuove opportunità di mercato e networking. Punto d’aggregazione per professionisti, aziende e istituzioni nazionali e locali in cui si intersecano valorizzazione delle novità di prodotto, dialogo, condivisione di idee di tutta la filiera. SAIE Bologna 2024, dal 9 al 12 ottobre, è la fiera dedicata alla progettazione e costruzione con oltre 500 aziende e numerosi eventi. I percorsi tematici includono infrastrutture, sostenibilità e innovazione, con aree dimostrative e convegni su tecnologie all'avanguardia per il settore delle costruzioni. SAIE Bologna 2024 - la Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti - in programma a BolognaFiere - è l’appuntamento scelto dai professionisti delle costruzioni per valutare e confrontarsi sulle più recenti novità del settore. In fiera oltre 500 aziende, 22 iniziative speciali, 108 convegni con il supporto di 48 associazioni del comparto. Lo spazio di approfondimento tecnico in cui si alterneranno diversi interlocutori istituzionali e aziendali per raccontare il loro punto di vista, lo stato di avanzamento dei cantieri e le innovazioni tecnologiche utili per lo sviluppo dei progetti.