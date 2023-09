La locazione abitativa vince contro l'inflazione

Da qualche tempo anche a Bologna città il mercato abitativo ha virato verso le locazioni legate ad affitti brevi/turistici, a discapito della vocazione universitaria e abitativa, passando da Bologna “la dotta” a Bologna “turistica”! Infatti, accade sempre più spesso di assistere a un continuo via vai di turisti “mordi e fuggi”, che apprezzano la possibilità di raccogliere un’accoglienza alternativa a quella degli alberghi. Vi sono però svariati problemi collegati al mercato degli affitti brevi e pare essersene accorto anche il legislatore nazionale, oltre quello locale, se è vero che da più parti vengono invocati limiti e restrizioni, al fine di caratterizzare più propriamente tale attività sempre più entro confini imprenditoriali. La “virata” del mercato degli ultimi anni per gli affitti brevi, a discapito delle tradizionali forme di locazione abitativa, è legata a diversi fattori, ma anche a falsi “miti”, quali la durata e il rilascio del bene, temi cari ai proprietari di immobili. Ciò nondimeno falsi “miti” e “stereotipi” debbono essere rivisti e aggiornati, in ragione degli strumenti processuali post Riforma Cartabia e della riorganizzazione degli Uffici Giudiziari in genere. È corretto conoscere, secondo l’adeguata informazione fornita dalle Associazioni immobiliari, Confabitare in primis, che gli strumenti processuali oggi a disposizione insieme agli adeguati Protocolli abitativi messi in opera dalla Prefettura, Tribunale Ordine Avvocati, consentono di recuperare in tempi certi le unità immobiliari affittate e in ogni caso fornire adeguato e sicuro ristoro ai locatori, in presenza di determinate condizioni e presupposti collegate a morosità, cosiddette “incolpevoli”, in ipotesi di procedimenti di sfratto per morosità. i tratta di informarsi e rivolgersi a esperti, rifuggendo dal “fai da te”, spesso legato a incerte ricerche sui social, senza nessuna attendibilità delle fonti. In breve, possiamo affermare che le forme di locazione tradizionale possono ancora fornire una risposta adeguata al “mordere” dell’inflazione, e riconquistare la vera tradizione di Bologna “la dotta e la grassa”. Avv.Saverio Luppino Consulente legale Confabitare