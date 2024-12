La programmazione della Cultura è anche digitale

Nell’ottica di una nuova programmazione del settore Cultura, è stato da pochi giorni inaugurato il nuovo portale dedicato ai Musei Civici di Ferrara. Dal 9 dicembre, infatti, la città patrimonio d’arte e di cultura compie un ulteriore passo per la valorizzazione della propria storia e cultura con la messa online di www.museiferrara.it, il nuovo sito internet dei Musei Civici. Realizzato dal Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara con il contributo Regione Emilia-Romagna, il portale rappresenta un salto di qualità nella comunicazione culturale e offre un’interfaccia moderna, intuitiva e accessibile. Grazie a un design responsive, i contenuti sono fruibili da qualsiasi dispositivo, sia per chi naviga da desktop che da mobile. www.museiferrara.it intende essere il punto di riferimento digitale per scoprire i musei: una panoramica dettagliata delle collezioni permanenti, delle mostre temporanee e delle attività di musei come Schifanoia, il Museo della Cattedrale, lo Spazio Antonioni o il Museo di Storia Naturale, oltre, naturalmente, a fornire tutte le indicazioni per pianificare la visita grazie a informazioni sempre aggiornate su orari, biglietti, prenotazioni, accessibilità ed eventi. Inoltre, il portale si propone anche come uno spazio per approfondire la conoscenza dei musei attualmente chiusi per restauro, che torneranno a essere visitabili nei prossimi anni, con l’obiettivo di accompagnare il pubblico in questo percorso di riscoperta. Questo progetto si inserisce nell’ambito di un ampio programma di valorizzazione culturale promosso dal Comune, con l’obiettivo di rendere l’arte e la cultura sempre più accessibili. Come nota l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli: «La comunicazione è il cuore pulsante di ogni museo. Non si tratta solo di trasmettere informazioni, ma di creare un dialogo continuo con il pubblico. Quello del nuovo sito dei Musei Civici di Ferrara è un progetto che nasce dalla volontà di valorizzare e rendere accessibili a tutti il ricco patrimonio culturale artistico che la città ha da offrire. Chiunque, navigando tra le sue pagine, potrà scoprire dettagliate informazioni su ogni museo, dalle collezioni permanenti alle mostre temporanee, dagli eventi speciali alle attività didattiche. Ogni sezione è arricchita da immagini ad alta risoluzione e da dei video tour virtuali, che rendono possibile una immersione completa nell’arte e nella cultura della nostra splendida città d’arte. Come Amministrazione siamo convinti che questo sito web non solo faciliterà l’accesso alle informazioni, ma contribuirà anche a promuovere il turismo culturale attirando visitatori e rafforzando il ruolo di Ferrara come centro di eccellenza artistica e culturale», conclude Gulinelli.