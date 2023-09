La sicurezza antincendio delle facciate

A causa di molti fattori, tra cui una maggiore elettrificazione degli edifici e un maggiore impiego di materiali sintetici nella costruzione e nell’arredamento, oggi gli incendi si sviluppano 6 volte più velocemente rispetto agli anni ’50. La protezione dal fuoco diventa quindi un punto determinante da prendere in considerazione durante la progettazione e la riqualificazione degli edifici. Complici gli incentivi, il parco immobiliare italiano sta vivendo un boom di ristrutturazioni; in quest’ottica la scelta dei materiali è fondamentale. Per evitare che le fiamme avvolgano la struttura, trasformando un incidente in tragedia, molti Paesi europei (ma non l’Italia) stanno alzando gli standard di sicurezza in ambito edilizio, puntando sui materiali non combustibili in facciata. La tragedia della Grenfell Tower di Londra, l’incendio della Torre dei Moro a Milano e il recente incendio a Colli Aniene a Roma, hanno mostrato quello che può accadere quando le facciate di edifici residenziali sono rivestite di materiale combustibile. La scorsa estate è entrato in vigore un regolamento tecnico che disciplina la gestione delle facciate e delle coperture degli edifici in relazione al fuoco. Il provvedimento non recepisce quanto appreso dagli incendi più gravi. La sua applicazione infatti è al momento limitata a determinate tipologie di edifici. In particolare, per il settore residenziale, si applica agli edifici di altezza superiore ai 24 metri, lasciando privi di riferimenti normativi obbligatori gli edifici civili residenziali al di sotto di tale altezza. Inoltre, per gli edifici sopra i 24 metri e per gli ospedali, le norme di fatto consentono ancora l’utilizzo di materiali combustibili per il rivestimento o l’isolamento degli edifici.