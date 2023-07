La storia delle affascinanti campane della chiesa

Le campane che vediamo oggi alla Pieve furono fuse dalla Ditta Brighenti nel 1889, e rimasero per un po’ di tempo a ricovero in un angolo della chiesa, dopo essere state collocate fino al 1968 in un ricovero ligneo, divenuto poi fatiscente, quindi demolito per ragioni cautelative. Prima del 1889 vi erano comunque alla Pieve delle campane: tre campanelle dei primi del ‘600 collocate in un campanile della stessa epoca eretto di fianco all’abside e dotato anche dell’orologio per scandire le ore. Ma con l’arrivo delle nuove campane questo non bastava a contenerle e anche impoverito dall’abbandono venne demolito nell’anno 1910. Il nuovo campanile costruito con le offerte dei Parrocchiani è del 1977 e costruito in conci calcarei di “sponga”. Delle tre precedenti campanelle due furono fuse nel bronzo delle nuove grandi campane, mentre la terza venne collocata, dove ancora oggi la vediamo, nel piccolo campanile a vela sul tetto della chiesa. Da ricordare anche che all’interno della Pieve si trova un pregevole organo del Verati che però necessita di un importante restauro. Anche per questo l’Associazione Amici della Pieve, cha da anni opera per il recupero e la valorizzazione del borgo, in collaborazione con il Comune di Vergato, si sta già adoperando per trovare i fondi necessari al suo recupero, anche per potere dare vita in futuro a una serie di rassegne musicali e di concerti per organo all’interno della Pieve. Tutto questo nell’ottica di valorizzare e far conoscere sempre più il nostro territorio e i nostri antichi borghi.