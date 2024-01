L’arte della scrittura . Federico e Giulia, autori riccionesi tra colori e parole

La capacità di cogliere lo straordinario nella quotidianità di un’immagine. Lo slancio per tessere un filo che leghi i colori alle parole, evocando storie e personaggi che prendono vita negli angoli di una fotografia.

Federico Galli per anni ha collezionato quelle sensazioni in immagini e parole creando storie in un luogo onirico. Sono le #storienelloldaon a dipingere un libro fatto di colori.

Il titolo del volume pubblicato da Galli è ‘Essere colore. #storienelloldaon’. E’ stato presentato in biblioteca a Riccione un paio di settimane fa in occasione del primo incontro della rassegna ‘Di libri e di autori’.

A curare il ciclo di incontri è Debora Grossi che dialoga con gli autori e le autrici le cui radici si ritrovano in questa terra.

Federico Galli è nato a Riccione nel 1971. Di professione è ingegnere. Ha cominciato a fotografare negli anni ‘80 finendo per essere da subito attratto dai colori e dal loro mutare al variare della luce.

La sua fotografia è evoluta con lo studio della prospettiva e la ricerca di punti di vista insoliti. Un percorso che lo ha portato nel 2009 a fotografare ‘quello che non esiste’, una manifestazione che appare nel momento in cui la luce coglie un elemento, elevandolo.

‘Essere colore. #storienelloldaon’ (NFC Edizioni, 2023), è un libro di fotografia, parole e colore in cui si raccontano storie di personaggi scritte con la luce. Una luce che è composta da sette colori: rosso, arancio, giallo, verde, blu, indaco e violetto in cui è suddiviso il volume. Alla presentazione in biblioteca ha partecipato anche l’assessore alla cultura Sandra Villa.

"Attraverso questa rassegna – spiega l’assessore e vicesindaca Villa – l’amministrazione comunale intende valorizzare i talenti letterari locali. Gli autori sono tutti molto interessanti, alcuni di loro già piuttosto affermati: saranno momenti di ascolto e confronto proficui". Dopo Galli oggi alle 17 in biblioteca tocca alla giovane Giulia Renzi che presenta ‘Incisi’ edito da Giovane Holden Edizioni.

Giulia è nata a Riccione nel 2000. Frequenta l’università di Parma, corso di laurea in Giornalismo e Cultura Editoriale. E’ una appassionata di pallavolo, sport che ha praticato, e di lingua e cultura inglese. ‘Incisi’ racchiude lampi di narrazione. Sono immagini brevi, istantanee in pensieri rapidi e mai banali. Sono visioni talvolta bizzarre ma sempre profonde. Sono fendenti che in un attimo squarciano l’ordinario scoprendo nelle pieghe del quotidiano qualcosa di inaspettato. ‘Incisi’ stupisce, pagina dopo pagina con voci che ribaltano c’è che appare certo e fermo nel tempo. A volte basta un dettaglio per rovesciare uno schema intero e coinvolgere chi legge in un gioco di punti di vista originali.

Andrea Oliva