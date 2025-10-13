L'associazione al tavolo della Regione per trovare la miglior soluzione possibile

Intanto la Regione Emilia-Romagna ha avviato percorsi di confronto e ascolto per arrivare, entro la fine del 2025, a una legge regionale che disciplini gli affitti brevi turistici. Un fenomeno in crescita costante in tutta la regione: Bologna in testa, ma anche a Modena e in Riviera. Gli assessori regionali al Turismo e alle Politiche abitative, Giovanni Paglia e Roberta Frisoni, hanno annunciato la volontà di fornire ai Comuni strumenti differenziati: dal numero di alloggi al numero di annunci nelle aree centrali, fino alla “zonizzazione” per distinguere i quartieri ad alta intensità turistica da quelli residenziali. Confabitare è stata chiamata a partecipare al confronto e accoglie con favore questa scelta, perché finalmente la voce dei proprietari immobiliari entra nel processo decisionale. «Siamo pronti a dare il nostro contributo – dice Alberto Zanni – portando l’esperienza di migliaia di iscritti che vivono ogni giorno sulla propria pelle l’impatto delle regole». Il punto critico resta l’assenza, al momento, di sgravi fiscali e garanzie per chi destina i propri immobili all’uso residenziale. Non si deve far ricadere le regole sui proprietari senza misure di sostegno. La partita è delicata: dalle scelte che saranno prese nei prossimi mesi dipenderà non solo l’equilibrio tra turismo e residenzialità, ma anche la credibilità di una politica abitativa regionale che deve dimostrarsi all’altezza di confrontarsi con chi può operare il cambiamento se messo nelle giuste condizioni: i proprietari immobiliari.