Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’
ServiziL'associazione al tavolo della Regione per trovare la miglior soluzione possibile
13 ott 2025
  4. L'associazione al tavolo della Regione per trovare la miglior soluzione possibile

Al lavoro per una legge che disciplini gli affitti brevi

Intanto la Regione Emilia-Romagna ha avviato percorsi di confronto e ascolto per arrivare, entro la fine del 2025, a una legge regionale che disciplini gli affitti brevi turistici. Un fenomeno in crescita costante in tutta la regione: Bologna in testa, ma anche a Modena e in Riviera. Gli assessori regionali al Turismo e alle Politiche abitative, Giovanni Paglia e Roberta Frisoni, hanno annunciato la volontà di fornire ai Comuni strumenti differenziati: dal numero di alloggi al numero di annunci nelle aree centrali, fino alla “zonizzazione” per distinguere i quartieri ad alta intensità turistica da quelli residenziali. Confabitare è stata chiamata a partecipare al confronto e accoglie con favore questa scelta, perché finalmente la voce dei proprietari immobiliari entra nel processo decisionale. «Siamo pronti a dare il nostro contributo – dice Alberto Zanni – portando l’esperienza di migliaia di iscritti che vivono ogni giorno sulla propria pelle l’impatto delle regole». Il punto critico resta l’assenza, al momento, di sgravi fiscali e garanzie per chi destina i propri immobili all’uso residenziale. Non si deve far ricadere le regole sui proprietari senza misure di sostegno. La partita è delicata: dalle scelte che saranno prese nei prossimi mesi dipenderà non solo l’equilibrio tra turismo e residenzialità, ma anche la credibilità di una politica abitativa regionale che deve dimostrarsi all’altezza di confrontarsi con chi può operare il cambiamento se messo nelle giuste condizioni: i proprietari immobiliari.

