Le news sul tavolo ministeriale sulle locazioni turistiche

Confabitare è stata convocata al tavolo di lavoro presso il Ministero del Turismo, dedicato all'analisi della proposta legislativa per la regolamentazione delle locazioni turistiche. Il ddl, allo stato attuale, prevede nuove regole che impatteranno soprattutto nei centri storici delle città metropolitane, regolamentando le modalità e i termini con cui un proprietario può decidere se e come affittare il proprio immobile. La cosa comporta non solo una chiara complessità giuridica, ma anche una notevole delicatezza in termini di sostenibilità costituzionale. «Siamo felici che Confabitare sia stata ascoltata dal Ministro Santanché – afferma il Presidente nazionale Alberto Zanni - perché l’oggetto del disegno di legge riguarda un diritto costituzionalmente garantito e protetto, ovvero la proprietà privata». Dall’incontro sono emersi numerosi punti di convergenza sia tra gli attori imprenditoriali del settore alberghiero ed extralberghiero che tra i proprietari immobiliari, ma anche frizioni su alcuni aspetti chiave. Fatto più che positivo che pone così le basi per un futuro dialogo. Tutti i partecipanti sono stati concordi con l’introduzione di un codice identificativo nazionale (CIN), che si rivela indispensabile per aumentare la visibilità e la trasparenza nell'offerta degli alloggi, anche dal punto di vista fiscale, sostituendosi alla giungla dei codici regionali e comunali al momento in uso. Di tenore opposto è stato il sentiment sul Minimum Stay di due notti (con alcune – confuse – esenzioni) per le principali location turistiche, che può essere considerato un vero e proprio “Aiuto di Stato” alle imprese del settore alberghiero. «Il Ministro si è dimostrato attento e partecipativo – conclude Zanni – e ci auguriamo che l’Ufficio Legislativo del Dicastero dia la giusta considerazione alle nostre istanze».