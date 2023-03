Le note di Fresu e Sosa al Teatro comunale

Paolo Fresu & Omar Sosa feat. Jaques Morelenbaum: questi gli artisti d’eccezione che mercoledì 15 marzo, alle 21, faranno risuonare con le loro note il Teatro comunale di Carpi. Esistono formazioni in grado di cambiare, oggi, il modo di sentire la musica. Quando parliamo del duo composto da Paolo Fresu e Omar Sosa, per sentire non intendiamo soltanto il mero ascolto, ma una questione di cuore, anima, empatia. Per dare un ulteriore segno di tale maturità artistica, a quasi 4 anni dal successo di ‘Alma’, il duo ha inciso ‘Eros’, un concept-album.