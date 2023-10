Le nuove sfide del presente e del futuro: "Scalo strategico nel sistema italiano"

In un mondo in continua evoluzione, che dopo la pandemia deve fare i conti con scenari di guerra e grandi cambiamenti e che ha subito la devastazione dell’alluvione, il porto di Ravenna guarda al presente e al futuro aprendosi a nuove sfide e ponendosi come scalo strategico nel sistema italiano. Capitale della logistica e dell’energia.

"Ravenna è anche una capitale europea dell’energia da almeno settant’anni e rappresenta uno degli esempi più straordinari di come patrimonio culturale, turistico enaturalistico possano convivere in maniera sana con un polo industriale, energetico, chimico e portuale creando benessere diffuso" ha detto il sindaco Michele dePascale in apertura della fiera Omc appena conclusa. "In questi anni abbiamo lavorato molto nell’ottica di strutturare politiche industriali per la crescita economica del territorio, occupandoci in prima linea di progetti sui temi della portualità, dell’economia circolare, della chimica e dell’energia, senza arretrare di un passo rispetto ai temi della transizione ecologica. A tutto questo va aggiunto un porto che è uno dei più importanti scali dell’Adriatico, inserito nella ristretta lista degli 83 “core ports” europei e che ha una capacità naturale di essere una piattaforma logistica dell’economia circolare e un distretto manifatturiero ad alta specializzazione nel settore offshore dell’energia e dell’industria". A questo si aggiunge l’aspetto turistico: una stagione da incorniciare per le crociere che hanno portato a Ravenna un numero record di passeggeri. E di fronte alle difficoltà negli scambi commerciali - la movimentazione dei container è la prima a subire le conseguenze di un rallentamento dell’economia -, Ravenna si è aperta al mercato della auto. Bmw ha scelto lo scalo ravennate e mediamente 34mila auto ogni quindici giorni partono in nave. Poi ci sono i lavori dell’hub portuale, escavo dei fondali e adeguamento delle banchine che non termineranno nel 2026 ma due anni prima, nel 2024, per la maggior parte a giugno e un residuo a dicembre. Il contratto per l’accelerazione "è in piena esecuzione – ha spiegato il presidente dell’Autorità di sistema portuale Daniele Rossi -. Credo che questo sia un esempio virtuoso di buona gestione di un progetto da parte della pubblica amministrazione. I problemi non sono mancati, a cominciare dall’incremento dei prezzi dei materiali, però li stiamo risolvendo. Abbiamo ottenuto questo risultato mettendo in campo una buona collaborazione con il consorzio Rhama di RCM, che sta intervenendo in modo efficiente e collaborativo per la miglior gestione dei lavori".

E lo stesso porto è al centro della transizione energetica. "I progetti che sta seguendo l’Autorità portuale sono tutti parzialmente finanziati dal PNRR – ha sottolineato Rossi – e quindi garantiscono la piena sostenibilità economica. Il più importante è la realizzazione a Porto Corsini del sistema di cold ironing, cioè l’alimentazione delle navi ferme in banchina con energia elettrica prodotta da un grande campo fotovoltaico, che consentirà lo spegnimento dei motori e l’alimentazione della nave con energia “verde”".