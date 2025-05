Le principali novità per quanto riguarda la nuova legislazione

La direttiva Case Green approvato dall’Unione Europea porterà gli Stati membri a fare una piccola grande rivoluzione. L’obiettivo principale di queste norme è raggiungere le zero emissioni nel 2050. Per farlo i governi dovranno studiare ed adottare un piano nazionale per ridurre progressivamente il consumo di energia: entro il 2030 bisognerà tagliare del 16% mentre per il 2035 del 22%. Ogni paese sarà libero di decidere su quali edifici focalizzare la propria ambizione tenendo però a mente che il 55% della riduzione del consumo medio di energia deve essere ottenuta tramite ristrutturazione degli edifici con la peggiore efficienza. Altro punto chiave di questo decreto è lo stop imposto ai combustibili non riciclabili per il 2040: entro questa data l’UE auspica di riuscire ad eliminare totalmente le caldaie a metano. Questa direttiva influenzerà pesantemente anche i bonus casa: il governo italiano infatti ha già deciso di eliminare il bonus caldaie dai bonus della ristrutturazione.