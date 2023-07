Legge Cartabia e nuova Mediazione in condominio: cambia qualcosa?

Con l’entrata in vigore della riforma Cartabia (1 Luglio ultimo scorso), cambiano anche le regole fissate dall’Art. 71-quater delle Disp. di Att. del C.C. a proposito di Mediazione nell’ambito condominiale. Prima per poter nominare un legale e partecipare alla Mediazione stessa l’amministratore condominiale era obbligato a sentire l’Assemblea ed ottenere una votazione favorevole della maggioranza dei presenti e di almeno la metà dei millesimi (2° Comma Art. 1136). Ora l’amministratore potrà decidere di partecipare alla mediazione di propria iniziativa e solo dopo riferire all’Assemblea dei risultatii della stessa; sono quindi “sulla carta” ampliati i poteri dell’amministratore riconoscendo ad esso una maggiore autonomia in sede di mediazione civile. Sino a ieri quindi la previsione dell’Art. 71-quater assegnava all'Assemblea di condominio il ruolo di decidere se intraprendere o aderire ad una procedura di mediazione, e l'amministratore, una volta ricevuta la notifica dell'invito ad aderire, doveva convocare l'assemblea, con la nuova legge quest’ultimo avrà pieno potere di aderire alla mediazione senza obbligo di convocazione dell’assemblea; ma sarà veramente così nella pratica? La nuova legge Cartabia prevede invece che l’amministratore dovrà solo informare della decisione di aver partecipato alla mediazione su invito da parte di terzi o di aver addirittura egli stesso deciso di attivarla l’Assemblea solo nella fase conclusiva della mediazione stessa; ad esso sono quindi riconosciuti maggiori poteri. La nuova normativa riporta “l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”. Anche l’Assemblea potrà ora deliberare con una maggioranza qualificata di caso in caso, in base alla materia trattata in Mediazione, non più unica prima prevista dal Codice Civile. Si profilano però diversi dubbi. Quali problemi se l’Assemblea, prima non interpellata, non accettasse poi la proposta conciliativa scaturita dalla Mediazione? Indubbiamente poi l’Avvocato dovrà essere nominato preventivamente dall’Assemblea, altrimenti essa potrebbe poi non accettare il compenso, il contratto o la parcella convenuti solo dall’amministratore. La riforma Cartabia ha solo perciò riformato “in teoria” la mediazione in Condominio, se l’Assemblea ex post dovesse non ratificare l’operato dell’amministratore, cadrebbe infatti “tutto il castello”, meglio quindi sempre ascoltare il parere preventivo dell’Assemblea, semmai con differenti quorum deliberativi in base all’oggetto, ma sempre prima da ascoltarsi, perciò poco o nulla è cambiato. Franco Pani Presidente Centro Studi condominiali Confabitare